Inicia reparación de camino hacia 'El Peregrino' en Meoqui

Meoqui.- Una de los tramos con mayor tráfico en Meoqui está siendo reparado por la autoridad municipal.

Ismael Pérez Pavía, alcalde de la ciudad, aclaró por qué no habían iniciado esta obra antes, ya que es una demanda recurrente entre los habitantes del municipio.

“¿Conocen este camino? Yo sí, es la de El Peregrino, está en pésimas condiciones, un verdadero dolor de cabeza, no crean que no me doy cuenta. Ya lo estamos reparando. Nos tardamos un montón en iniciar porque la federación nos quitó todo el recurso, pero gracias a Javier Corral obtuvimos un apoyo para poder cumplir con este compromiso”, expresó.





La Dirección de Obras Públicas trabaja desde hace un par de semanas en esta obra que contempla una inversión que supera el millón de pesos con recursos que se obtuvieron gracias a la solidaridad y alto sentido social del gobernador, Javier Corral Jurado.





“La inversión es de 4 millones 200 mil pesos con inversión del estado y del municipio, a través de los recursos propios que se obtienen gracias a la gente que paga su predial a tiempo. Serán más de 10 mil metros cuadrados los que se van a reparar”, acotó el Daniel Cruz.





“Si por mí fuera, les ponía pavimento a todas las calles. Pero eso es imposible, nunca alcanzaría el dinero. Lo que sí tenemos que hacer es administrar adecuadamente, ahorrar y poner prioridades”, finalizó Ismael Pérez Pavía.