Consiente Ingrid Coronado a sus hijos tras muerte Del Solar

Ciudad de México.- Luciano y Pablo, los hijos que Ingrid Coronado procreó con Fernando del Solar, fueron los más consentidos por sus familiares durante las fiestas decembrinas por el hecho de pasarlas, por primera vez, sin el fallecido actor y conductor.

"Es sorprendente la forma en la que han tomado las cosas para bien. La verdad es que estuvieron muy bien acompañados por mi papá; por su esposa, Daniela, que los tenía consentidísimos. Tuvieron tanto amor que podría decir que los veo bien y los siento bien", comentó la presentadora tras bambalinas del Juguetón.

Coronado, de 48 años, compartió también cómo es que trabaja con sus pequeños para ayudarlos a sobrellevar la repentina partida de su padre, a causa de una neumonía y afectado por el cáncer.

"Con amor, entrega, comunicación, paciencia, ver cómo están... Yo creo que esa sería la clave: dedicarles tiempo y estar muy atenta a cómo están tus emociones, y cuando ellos no se sienten bien, que sepan que se puede expresar", aseguró.

La también escritora aprovechó para contestarle a su primer esposo, Charly López, con quien tuvo a su hijo mayor, Emiliano, luego de que le mandara un mensaje por televisión donde le decía "que la perdonaba por todo lo malo que le ha hecho".

"No sé qué tiene que perdonarme. Yo, honestamente, soy una mujer que ha sacado adelante a sus hijos sola y no quiero seguir hablando de personas que han lucrado y llevan años hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía. Es algo en lo que yo no tengo interés", aseveró la ex Garibaldi.

Agregó que para 2023 tiene muchos proyectos en puerta, pues ya se encuentra escribiendo su segundo libro y no descarta la posibilidad de regresar a conducir el programa matutino Venga la Alegría.

"En Azteca me siento como en casa porque es un lugar en donde he estado a lo largo de muchos años y donde he cosechado muchos éxitos y donde he recibido mucho cariño por parte de la gente, de mis compañeros. La verdad, sí extraño estar en televisión, sí quiero otra vez", dijo.