Reina Bad Bunny un año más en Spotify

Ciudad de México.- Por tercer año consecutivo, los usuarios de Spotify disfrutaron al son del "Conejito Malo".

Como ya sucediera en 2020 y 2021, Bad Bunny fue el artista más escuchado en la plataforma a nivel global el año que acaba de concluir. Los números demuestran que, en general, los gustos no variaron.

PUBLICIDAD

Taylor Swift repitió en 2022 en la segunda posición de los artistas con más escuchas, mientras que BTS y Drake volvieron a entrar entre los cinco que más gustaron a la audiencia, según información de la marca de streaming.

Los discos más escuchados a nivel mundial fueron novedades: Un Verano Sin Ti, de Bunny, y Harry's House, de Harry Styles, marcaron el ritmo, pero detrás de ellos se impusieron lanzamientos que datan de 2021: Sour, de Olivia Rodrigo; =, de Ed Sheeran, y Planet Her, de Doja Cat, en ese orden.

Eso no significa que las canciones más exitosas pertenecieran a los músicos con más reproducciones: el conteo lo encabezó "As It Was", de Styles, seguido por "Heat Waves", de Glass Animals, y "Stay" (con Justin Bieber), de The Kid Laroi.

En general, el urbano se impuso en el mundo, pues "Me Porto Bonito", de Bunny, fue el cuarto más oído en el mundo y ocupa esa misma posición en Estados Unidos.

También gustó el tema de Bizarrap con Quevedo "Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52", que fue el más reproducido en Argentina y España.

El resurgir de Kate Bush por la serie Stranger Things llevó a su éxito "Running Up That Hill (A Deal With God)", de 1985, a colocarse como la quinta canción más reproducida en Reino Unido.

Pese a que BTS subió del quinto al tercer lugar en escuchas en la plataforma, ningún track del grupo entró entre los cinco más escuchados en Corea del Sur. Eso sí, "With You", de Jimin, integrante del popular conjunto, fue el tercero más oído en su país.

Destacan en México

Bad Bunny fue el artista más oído en México; su disco Un Verano Sin Ti, el de más reproducciones, y cuatro canciones del material fueron las más populares en el País: "Me Porto Bonito", "Tití Me Preguntó", "Ojillos Lindos" y "Efecto", en ese orden.

Pero no sólo conquistaron sus novedades, ya que sus álbumes de 2020 YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) y El Último Tour del Mundo se colocaron como el segundo y cuarto más escuchados a nivel nacional.

Puede que el 2022 no fuera el mejor año en temas personales para Christian Nodal, pero, al igual que en el previo, fue el mexicano más escuchado en el mundo, y su tema "Ya No Somos Ni Seremos" fue la canción nacional con más escuchas.

Grupo Firme fue el artista mexicano con más escuchas en el País y el segundo a nivel internacional, tras Nodal, pero el gusto mexicano también encumbró los corridos bélicos de Luis R. Conriquez, quien incluso le dedicó una canción a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Lo más escuchado en el mundo:

Artistas

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Canciones

1. "As It Was", Harry Styles

2. "Heat Waves", Glass Animals

3. "Stay (with Justin Bieber)", The Kid Laroi

4. "Me Porto Bonito", Bad Bunny

5. "Tití Me Preguntó", Bad Bunny

Álbumes

1. Un Verano sin Ti, Bad Bunny

2. Harry's House, Harry Styles

3. Sour, Olivia Rodrigo

4. =, Ed Sheeran

5. Planet Her, Doja Cat

México

Canciones

1. "Me Porto Bonito", Bad Bunny

2. "Tití Me Preguntó", Bad Bunny

3. "Ojillos Lindos", Bad Bunny

4. "Efecto", Bad Bunny

5. "Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52", Bizarrap

Artistas

1. Bad Bunny

2. Rauw Alejandro

3. Grupo Firme

4. Luis R. Conriquez

5. Christian Nodal

Álbumes

1. Un Verano sin Ti, Bad Bunny

2. YHLQMDLG, Bad Bunny

3. Hasta el Fin del Mundo, Kevin Kaarl

4. El Último Tour del Mundo, Bad Bunny

5. Vice Versa, Rauw Alejandro

Artistas mexicanos más globales

1. Christian Nodal

2. Grupo Firme

3. Junior H

4. Luis R. Conriquez

5. Luis Miguel

Canciones mexicanas más globales

1. "Ya No Somos Ni Seremos", Christian Nodal

2. "Si te Pudiera Mentir", Calibre 50

3. "JGL", La Adictiva

4. "San Lucas", Kevin Kaarl

5. "A la Antigüita", Calibre 50

Artistas y canciones más escuchados:

Estados Unidos

1. Drake

2. Taylor Swift

3. Bad Bunny

4. Kanye West

5. The Weeknd

1. "As It Was", Harry Styles

2. "Heat Waves", Glass Animals

3. "Bad Habit", Steve Lacy

4. "Me Porto Bonito", Bad Bunny

5. "First Class", Jack Harlow

Reino Unido

1. Taylor Swift

2. Drake

3. Ed Sheeran

4. Harry Styles

5. Kanye West

1. "As It Was", Harry Styles

2. "Clean White Noise - Loopable With No Fade", White Noise Baby Sleep

3. "Heat Waves", Glass Animals

4. "Dave", Starlight

5. "Running Up That Hill (A Deal With God)", Kate Bush

Artista top en:

Argentina

Bad Bunny

Australia

Taylor Swift

Canadá

Drake

Chile

Bad Bunny

Corea del Sur

BTS

España

Bad Bunny

Francia

Jul

Italia

Sfera Ebbasta