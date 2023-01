Lenny Kravitz posa desnudo en el mar

Ciudad de México.- El cantante Lenny Kravitz encendió las redes este viernes con una foto donde se muestra de espaldas, desnudo, en medio del mar en un paisaje paradisiaco

El músico de 58 años utilizó su cuenta de Instagram para presumir a sus 4.1 millones de seguidores una hermosa mirada al océano, que disfrutó "al natural" con la leyenda: "Nuevo nacimiento".

PUBLICIDAD

Aunque la toma solo muestra la mitad de su cuerpo, miles de comentarios alabando su figura no se hicieron esperar, pues el intérprete de "Fly Away" y "Again" expuso su físico tonificado adornado por varios tatuajes, siendo el que más miradas atrajo el ubicado en su glúteo izquierdo.

"¿Quién más intentó mover su pantalla? Buen Señor, este hombre ha sido cincelado de los dioses", comentó una usuaria en Instagram. "Gracias por mi nuevo fondo de pantalla de mi teléfono", añadió otra fan.

Y aunque no se precisó el escenario de la foto, el portal Page Six especuló que podría ser en su casa de Las Bahamas, a donde el ganador del Grammy se mudó durante la pandemia.