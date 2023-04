Invita CBP a planear viajes durante la Pascua

El Paso.- A una semana de la Pascua, la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) les recuerda a los viajeros utilizar la aplicación móvil CBPOneTM para agilizar el proceso de viaje I-94.

Las personas que tengan la intención de viajar más allá de la zona fronteriza deberán descargar la App y cumplir con una serie de requisitos: pagar e imprimir el permiso I-94, checar su historial de viajes y regresar su permiso luego de concluir su travesía. “CBPOneTM ha hecho que todo el proceso sea más eficiente para todos los involucrados”, comentó Héctor Mancha, director de operaciones de campo en El Paso.

Los ciudadanos estadounidenses deberán presentar un documento que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), como pasaporte estadounidense válido, tarjeta del Programa viajero confiable, licencia de conducir mejorada o tarjeta tribal mejorada. Cuando reingresen a Estados Unidos deben contar con dicho documento y presentarlo a un oficial de CBP si así se lo solicitan.

La agencia alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas, licores, moneda o instrumentos monetarios que excedan los 10 mil pesos. De igual manera, para evitar demoras y multas por posesión de mercancía prohibida, se les invita a consultar la guía Know Before You Go.

Uno de los elementos comúnmente encontrados por los oficiales de CBP durante la temporada de Pascua son los cascarones de huevo, los cuales están restringidos a la cantidad de 12 por pasajero. Las cascaras deben de estar limpias, secas y libres de cualquier residuo de huevo, esto con la intención de cumplir con la misión agrícola de CBP para evitar plagas y enfermedades dañinas en EU.

El público viajero puede monitorear en línea los tiempos de espera en la frontera, para esto se les invita a descargar la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de App Store y Google Play. Los tiempos de espera se actualizan cada hora, se pueden encontrar en diferentes sitios web, mismos que ofrecen vistas en vivo de las condiciones actuales del puente.

“Este es un periodo siempre ocupado, por lo que los visitantes deben tomar en cuenta incorporar tiempo adicional en sus planes de cruce’, dijo Macha.