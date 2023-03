Deportan a México a presunto sicario por tercera vez

El Paso.- El 29 de marzo, oficiales de deportación de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) de El Paso sacaron a un ciudadano mexicano presente ilegalmente buscado por homicidio en su país de origen.

Noe Rosas Soto, de 33 años, quien tenía una orden final de remoción, fue removido en el puente de Stanton Street, donde las autoridades policiales mexicanas lo detuvieron en la parte superior del puerto de entrada del centro de El Paso.

La oficina de campo de El Paso ayudó a la oficina de campo de ERO en Seattle a afectar la remoción de Rosas Soto. Esta es la tercera vez en los últimos 10 años que Rosas Soto ha sido expulsado de los Estados Unidos. Fue removido de EU en 2013 en El Paso, y en 2015 en el puerto de entrada de Calexico, California. En 2013, Rosas Soto fue condenado por asalto en el Tribunal de Circuito del Estado de Oregón para el condado de Yamhill.

Rosas Soto es buscado por un tiroteo fatal que se informó el 9 de febrero de 2020 en Guerrero, México. Según funcionarios mexicanos, Rosas Soto supuestamente disparó un arma desde un vehículo en movimiento impactando a su víctima varias veces.

“El arresto y traslado de este fugitivo a México es un testimonio de la cooperación continua entre ICE y nuestros homólogos mexicanos”, dijo Mary De Anda, directora de la oficina de campo de ERO El Paso. “Los criminales violentos, que huyen a Estados Unidos creyendo que pueden evadir la justicia, se equivocan y no encontrarán refugio aquí”.

El 16 de febrero de 2023, los oficiales de ERO Portland, Oregón, arrestaron a Rosas Soto y le entregaron un Aviso de intención/decisión para restablecer una orden de expulsión previa.

El oficial de campo de ERO El Paso cubre los 18 condados más al oeste de Texas y el estado de Nuevo México.

En el año fiscal 2022, ERO arrestó a 46 mil 396 no ciudadanos con antecedentes penales. Este grupo tenía 198.498 cargos y condenas asociados, incluidos 21 mil 531 delitos de agresión; 8.164 delitos sexuales y de agresión sexual; 5 mil 554 delitos con armas; mil 501 delitos relacionados con homicidios; y mil 114 delitos de secuestro.

Como una de las tres direcciones operativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ERO es la principal autoridad policial federal a cargo de la aplicación de la ley de inmigración nacional. La misión de ERO es proteger la patria a través del arresto y remoción de aquellos que socavan la seguridad de las comunidades de los Estados Unidos y la integridad de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, y sus principales áreas de enfoque son las operaciones de cumplimiento interior, la gestión de los detenidos y no residentes de la agencia. poblaciones detenidas y repatriación de no ciudadanos que han recibido órdenes finales de expulsión. La fuerza laboral de ERO consta de más de 7,700 miembros del personal de apoyo policial y no policial en 25 oficinas de campo nacionales y 208 ubicaciones en todo el país, 30 puestos en el extranjero y múltiples asignaciones de viajes temporales a lo largo de la frontera.

Los miembros del público pueden denunciar delitos y actividades sospechosas llamando al 866-347-2423