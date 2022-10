EP se prepara para la temporada de festivales

El Paso.— La ciudad de El Paso organiza una variedad de festivales, espectáculos y eventos familiares en octubre por lo que invita a la comunidad para que aproveche al máximo el otoño, disfrutando de docenas de eventos familiares. “Saque los suéteres, ordene todo con especias de calabaza y disfrute de festivales, actividades, espectáculos y muchos otros eventos durante octubre”, sugieren.

Programa

• Amanecer en Scenic Drive (junto con Art on the Rim)

Disfrute de la música de mariachi y escuche a los oradores reconociendo a los artistas de Art on the Rim de 7 a.m. a 9 a.m., el domingo 2 de octubre a lo largo de Rim Road.

• Art on the Rim (junto con Sunrise en Scenic Drive)

Se invita al público a pasear por Rim Road y ver las hermosas obras de arte que adornan los muchos patios residenciales y participar en un evento de concientización sobre la salud mental. El evento ocurre de 9 a 11 a.m. el domingo 2 de octubre a lo largo de Rim Road y Tom Lea Upper Park.

• Tiza el bloque

Celebrando 15 años, el festival del centro se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 de octubre. Disfrute de exhibiciones de arte creativo y escuche música en vivo. Información: www.chalktheblock.com

• Festival del Día de los Muertos

La celebración comunitaria se lleva a cabo en el centro el sábado 29 de octubre. Disfrute de actuaciones, actividades prácticas, un paseo en tranvía temático y un desfile en el distrito de las artes del centro.

• TeentoberFest

Un festival para adolescentes organizado por la Biblioteca Pública de El Paso se lleva a cabo del mediodía a las 4 p.m., el sábado 15 de octubre en la Biblioteca Judge Edward Marquez, 610 North Yarbrough Drive. Disfrute de juegos, actividades e información valiosa.

• Resplandor en el parque

Todos los niños son bienvenidos disfrazados a una fiesta de baile que brilla en la oscuridad. La diversión ocurre desde las 6 p.m. a las 8 p.m., el viernes 21 de octubre en Memorial Park, 1701 N. Copia.

• Boo en el zoológico

Lleve a la familia al Zoológico de El Paso (4001 Paisano) para una experiencia llena de diversión que tendrá lugar el sábado 22 y domingo 23 de octubre. ¡Venga disfrazado, obtenga dulces gratis y experimente animales con golosinas de Halloween!

• Carnavales de Halloween

Parques y Recreación organiza Carnavales de Halloween gratuitos de 5 p.m. a 7 p.m., el lunes 31 de octubre en los centros recreativos y comunitarios participantes. Disfruta saltando globos, juegos y dulces.

• Eventos de tranvía

La diversión en el tranvía de El Paso incluye recorridos históricos y arquitectónicos, lectura y paseos, música en vivo y recorridos de fantasmas. Los eventos son gratuitos de jueves a sábado. Información: www.facebook.com/elpasostreetcar

• Fitness y bienestar

Live Active El Paso ofrece Zumba, yoga, baile cardiovascular, entrenamiento de fuerza y caminatas gratis todas las semanas. Visite www.liveactiveep.com para conocer eventos, fechas, horarios y lugares específicos.

La ciudad está organizando muchos más eventos familiares en octubre. Se puede encontrar una lista completa de eventos visitando la página de Eventos de la Ciudad en www.elpasotexas.gov/events o siguiendo a la ciudad en Facebook, Instagram y Twitter.