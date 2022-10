Recertifican a EPCC por Excelencia en Educación

Washington— La organización Excelencia en Educación anunció las instituciones que obtuvieron el prestigioso Sello de Excelencia, así como las instituciones que serán recertificadas con el sello en base a sus datos, prácticas basadas en evidencia y liderazgo en cómo están sirviendo intencionalmente a los estudiantes latinos. El Paso Community College (EPCC) fue una de las instituciones recertificadas por continuar su viaje de transformación. En 2019, EPCC fue parte de la cohorte inaugural que recibió el Sello de Excelencia, un proceso de certificación nacional que respalda la transformación institucional para servir a los estudiantes latinos y a todos. UTEP también recibió la recertificación.

El Sello de Excelencia es un ejemplo importante de las estrategias de transformación de Excelencia para ir más allá de la simple inscripción de estudiantes latinos para garantizar que sean reconocidos, apoyados y graduados. EPCC tiene un enfoque en el éxito de los estudiantes y se enorgullece de que este compromiso sea validado al ser recertificado con el Sello de Excelencia. “Como presidente de un colegio comunitario, como latino y como el primero de mi familia en graduarme de la universidad, entiendo la importancia de garantizar que la educación superior sea una experiencia en la que los latinos y todos los estudiantes prosperen y tengan éxito”, dijo el presidente de EPCC, doctor William Serrata durante sus comentarios en Washington D.C. “Para El Paso Community College, obtener la recertificación del Sello de Excelencia representa el impacto medible que estamos teniendo en nuestros estudiantes, nuestro estado y nuestro país”.

El marco del Sello de Excelencia se desarrolló con colegios y universidades durante muchos años como una herramienta para la autoevaluación institucional. La certificación del Sello es válida por tres años y las instituciones comprometidas con un viaje de transformación para servir intencionalmente a sus estudiantes latinos pueden optar por postularse.

En el evento de anuncio, transmitido en vivo desde la capital del país, Excelencia reconoció a seis instituciones que obtuvieron el Sello de Excelencia por primera vez y nueve instituciones que fueron recertificadas. Estas instituciones se suman a otras 15 instituciones certificadas por el Sello de todo el país. Combinadas, las 30 instituciones certificadas inscribieron al 13 % y graduaron al 14 % de todos los latinos en los EE. UU. durante el año más reciente, y proyectan continuar aumentando sus esfuerzos para liderar la nación.

“Excelencia en Educación creó el Sello de Excelencia para diferenciar las instituciones que se convirtieron en Instituciones al servicio de los hispanos debido a la demografía y la geografía de aquellas que sirven a los hispanos debido a la intencionalidad y el impacto”, dijo Deborah Santiago, cofundadora y directora ejecutiva de Excelencia. “El Sello proporciona una hoja de ruta para todas las instituciones, liderada por datos, práctica y liderazgo, que no termina con la certificación. Apoya un camino para progresar intencionalmente en el servicio a los estudiantes latinos”.

Las seis instituciones recientemente certificadas con Sello de Excelencia son: Mercy College (NY), San Antonio College (TX), Texas State University (TX), University of Albany – State University of New York (NY), University of California, Santa Cruz (CA) y la Universidad de Texas en Arlington (TX).

Las nueve instituciones recientemente recertificadas con Sello de Excelencia son: Arizona State University (AZ), Austin Community College (TX), California State University, Channel Islands (CA), El Paso Community College (TX), Florida International University (FIU), Grand Valley State University (MI), South Texas College (TX), University of Arizona (AZ) y University of Texas at El Paso (TX).

Brown continuó: “La respuesta al Sello de Excelencia por parte de los colegios y universidades es evidencia del liderazgo dentro de la educación superior y su capacidad para enfrentar este momento en nuestro país. Excelencia continúa haciendo causa común con líderes de todos los sectores que reconocen que apoyar el éxito de los estudiantes universitarios latinos de hoy hace crecer el talento de nuestro país y asegura el futuro brillante de Estados Unidos”.

