Da a sus hijos ejemplo de fortaleza y superación

La vida no ha sido sencilla para Clarisa Tiscareño, quien pese a enviudar y a padecer la desaparición de su hijo mayor, da a sus otros hijos un gran ejemplo de superación.

“Han sido días muy difíciles para toda la familia, ya que falleció mi esposo, y ahora Carlitos está desaparecido”, dijo Tiscareño, quien es el sustento y fortaleza para sus hijos de 14, 13 y 8 años de edad.

Originaria de Ciudad Juárez y obligada por las circunstancias, la bravía mujer decidió asentarse con sus hijos menores en El Paso, donde no sólo padeció una endeble situación económica, sino incluso los cambios de una sociedad en desarrollo.

“Llegué a El Paso en el 2011, en tiempo difíciles por la violencia en Ciudad Juárez, pero me vine aquí para darles un mejor futuro a mis hijos, y para que la violencia no nos alcanzará, cosa que no fue así”, sostuvo la madre de familia.

“Mis primeros años aquí fueron muy difíciles al no tener trabajo, no contar con un número de seguro social para poder trabajar en lo mío, pero eso no fue motivo de desaliento”, dijo la aguerrida mujer.

Decidida a mejorar decidió estudiar inglés en La Mujer Obrera, y cuando inscribió a sus hijos en la Escuela Beall se involucró en el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC), participó en varios programas de Avance (Escuela para Padres) y Aliviane. Incluso fue Consejero de Póliza en la Región 19, cuando su hija menor asistía al programa Headstar.

Sin embargo, la desgracia le dio un nuevo revés con la desaparición de su hijo Carlos Armando Arellano, quien tenía 15 años de edad –luego de egresar de Guillen Middle School– justo cuando estaba por iniciar su primer año en la Bowie High School, pero una visita a la vecina Ciudad Juárez derivó en su desaparición.

“Cuando desapareció mi hijo mi madre pasaba largas temporadas aquí conmigo, pero después del cierre de los puentes por la pandemia, tengo un año sin verla”, dijo la mujer.

A pesar de la adversidad, Tiscareño no ha cesado en su intento de tener una mejor vida junto a sus tres hijos, participando activamente en causas sociales, educativas y comunitarias, servicio en su iglesia, y dando la manutención y buena orientación en su hogar.

“Un día una maestra de la Beall Elementary me dijo muy alarmada que iban a cerrar la escuela, y fue ahí donde me integré a Familias Unidas del Chamizal, primero cuando vi la desesperación de esa maestra que veía amenazado su trabajo, y sobre todo por la lucha que enfrentamos cuando reubicaron a los alumnos”, sostuvo Clarisa.

“Desafortunadamente no pudimos evitar que cerrarán la Escuela Beall, y con ello vinieron muchos cambios en nuestras vidas”, dijo la madre de familia.

Mientras Valeria, de 13 años fue becada en la Loretto Academy, y Pedro de 14 años fue aceptado en la Silva Health Magnet High School con la intención de estudiar medicina, la afectación recayó en Victoria, la menor de los hermanos.

“Pedro y Valeria tienen grados excelentes, pero con la que batallé un poco fue con Victoria”, dijo.

Incansable en su andar, la madre de familia participó en el impulso para la construcción de Chamizal Recreational Center, cuyas instalaciones se inauguran este año, así como en campañas y manifestaciones pacíficas como la que gestó que se cerrara el acceso a camiones de carga por el Paisano Drive rumbo al Puente Internacional de Las Américas.

“Hemos conseguido como organización otras mejoras al ambiente y vivienda, y actualmente estoy participando como voluntaria en un programa de ‘Café para Padres’ que realiza El Paso Center for Children.

Antes de la pandemia Clarisa emprendió un servicio de banquetes, mismo que tuvo que cerrar a causa de la pandemia, “pero actualmente continuo trabajando preparando comida y espero retomar mi negocio en breve”.

“Vivo cada día como si fuera el último y trato de dar mi mejor esfuerzo por mis hijos, ellos son mi motor para nunca rendirme”, sostuvo.

