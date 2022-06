Atleta de EPCC hace historia

El Paso— El Título IX es una legislación histórica que requiere que se otorgue la misma financiación a los deportes masculinos y femeninos.

También prohíbe la discriminación basada en el sexo para las instituciones educativas que reciben asistencia financiera federal. El 50 aniversario del Título IX fue el 23 de junio de 2022, y El Paso Community College (EPCC) conmemora este histórico aniversario compartiendo la historia de Merari Valenzuela, una estudiante atleta que corrió en los equipos de EPCC campo traviesa y medio maratón, y se graduó con un título de asociado en 2018.

Merari Valenzuela recuerda su carrera más dura como si fuera ayer. Era 2017 en Topeka, Kansas, donde corría en el equipo de EPCC en el campeonato de medio maratón de la NJCAA. A medida que se acercaba a la milla once de la carrera de 13.1 millas, sintió que las piernas le fallaban. Fue entonces cuando vio al entrenador Félix Hinojosa cruzar la colina en su bicicleta roja para preguntarle: "¿Te vas a rendir ahora?" Merari se armó de valor y le dijo que no, empujando para completar el recorrido y colapsando al final. La llevaron a la carpa médica donde recibió tratamiento por un nivel bajo de azúcar en la sangre. EMS comentó que no estaban seguros de cómo terminó la carrera.

Merari se enorgullece de su perseverancia en esta carrera y de contribuir a que su equipo gane el segundo lugar en la competencia de media maratón y el equipo académico del año. Esta experiencia le enseñó a Merari que “los obstáculos en tu vida son inevitables, pero depende de ti determinar tu futuro”.

Convertirse en un atleta universitario fue el sueño de Merari desde muy joven. Mientras estaba en su último año en El Paso High School, se emocionó cuando EPCC le ofreció una beca completa para correr. Luego, cuando se lastimó la rodilla en una práctica del equipo de baloncesto al comienzo de la temporada, quedó devastada. Merari optó por perderse el resto de la temporada de baloncesto y someterse a una cirugía, con la esperanza de poder lograr su objetivo de correr en la universidad. La recuperación de la cirugía fue agotadora. Merari tuvo que aprender a caminar de nuevo y no pudo correr durante ocho meses. Cuando corrió, sintió dolor en la parte posterior de la rodilla. Por sugerencia del entrenador Hinojosa, se puso la camiseta roja y no corrió su primer año en EPCC, enfocándose completamente en recuperarse. Su segundo año pudo correr. Todo el tiempo que estuvo en EPCC, el entrenador Hinojosa la mantuvo con una beca académica completa.

El profesor de kinesiología de EPCC, Miguel Bonilla, quien también es entrenador asistente de los equipos de medio maratón y campo traviesa, explica por qué Merari pudo mantener su beca a pesar de sus lesiones y la importancia de los estudios para los estudiantes-atletas de EPCC. “La mayoría de los atletas que reclutamos tienen la oportunidad de usar su habilidad atlética para compensar los gastos de su educación. Por lo tanto, los motivamos y alentamos a que se desempeñen al más alto nivel en el salón de clases tanto como en el campo. Predicamos que un GPA alto abrirá más puertas en el nivel universitario de cuatro años. El mejor logro que podemos obtener del programa es una invitación de nuestros exestudiantes atletas a sus graduaciones universitarias”.

Merari se graduó de EPCC en 2018 con una licenciatura en Biología. “Estoy muy orgullosa de mi éxito académico en EPCC. Al final de mi carrera académica en EPCC, obtuve un GPA de 3.95. Debido a mi éxito académico en EPCC, obtuve dos becas académicas para asistir a NMSU”. Merari se graduó de la Universidad Estatal de Nuevo México en Biología en 2020 con especialización en Química y Bioquímica. Desde ese momento, ha estado trabajando como escriba médica y actualmente está solicitando ingreso a las escuelas para convertirse en asistente médico.

Merari está agradecida por todo lo que aprendió como atleta y en el salón de clases mientras estuvo en EPCC, sobre todo, está contenta por lo que aprendió sobre sí misma. “EPCC me ha enseñado que nada en esta vida te es regalado y con trabajo y dedicación todo es posible. La universidad no solo me brindó educación, sino que también me enseñó cómo priorizar mi vida, autodisciplina y determinación”.

EPCC se enorgullece de celebrar el Título IX en su aniversario y las muchas estudiantes-atletas como Merari que han competido, aprendido y logrado sus sueños en EPCC.