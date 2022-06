Promueve EPCC graduación doble, de padres e hijos

El Paso Community College (EPCC), en asociación con AVANCE, Workforce Solutions Borderplex y CREEED, lanzaron con éxito el Programa de Educación para Padres e Hijos (PCEP) como una vía hacia la educación postsecundaria y celebraron su primera graduación de este programa. Dieciocho mujeres se graduaron del mismo y recibieron una computadora portátil para impulsar su camino hacia el éxito. "Esta graduación es más que una celebración habitual de la culminación de un programa.

Las madres que participaron en AVANCE to College en hijos de 0 a 5 años y muchas otras responsabilidades, para ‘muchas de ellas era la primera vez que pisaban un campus universitario y ahora no solo continúan con su educación, sino que sus hijos también están encaminados hacia el éxito", dijo la Dra. Teresa Granillo, directora ejecutiva de AVANCE Inc.

“El predictor número uno del éxito de un niño en la escuela es el nivel de educación de su madre. ¡Las familias que han participado en AVANCE to College ahora están en camino de aumentar su movilidad económica para las generaciones venideras!"

EPCC creó un curso para los participantes de PCEP para que cuando se inscriban se conviertan en estudiantes oficiales de EPCC, permitiéndoles tener acceso a las instalaciones de EPCC como el gimnasio, el estacionamiento y otros recursos del campus. Lo que es más importante, convertirse en un estudiante de EPCC antes de inscribirse en un curso con créditos brinda a los participantes de PCEP la oportunidad de familiarizarse con el campus y los recursos, lo que los expone a las oportunidades que se avecinan para ellos.

“Mientras los niños aprenden habilidades para estar preparados para la escuela, sus padres aprenden al mismo tiempo para estar preparados para la universidad”, dijo Rose Galindo, instructora de EPCC.

“Nuestro enfoque de dos generaciones ofrece a las familias la oportunidad de mejorar sus vidas y fortalecer los lazos familiares utilizando herramientas, técnicas y tecnología probadas”.

El enfoque de dos generaciones de AVANCE consiste en programas de crianza, centrados en el niño y centrados en los padres. Cada una de estas áreas está cubierta por nuestro PCEP central y más de 15 otros programas complementarios.

Fundada en 1973, AVANCE es una organización nacional sin ánimo de lucro, que sirve principalmente a Texas, y que crea vías de movilidad económica para las familias predominantemente lanas a través de programas de alta calidad, culturalmente sensibles y de dos generaciones que garantizan la preparación escolar de los niños pequeños y las oportunidades para que los padres construyan un capital social y económico.

