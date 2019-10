Castores y Abejas mantienen la punta

Luego de cinco jornadas disputadas, las posiciones de la Liga Estudiantil de Football Americano Chihuahua (Lefach) no tuvieron cambios respecto con la fecha anterior y los Castores de la Facultad de Ingeniería de la UACH y las Abejas del CBTA 90 se mantienen como líderes invictos de su respectivo grupo.

Las acciones de la quinta fecha de la Lefach arrancaron en esta frontera con tres duelos celebrados en el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga.

Primero se confrontaron dos equipos del Grupo B. Los Guerreros del Cbtcj recibieron a los Leones La Salle y el conjunto del Cbtcj salió victorioso con un marcador de 28-8 para conseguir su tercera victoria del torneo y mantenerse en la posición tres de su sector.

En cambio los Leones sumaron su cuarta derrota y se encuentran en el penúltimo sitio.

En un encuentro de dos equipos que buscaban su primer triunfo de la campaña, los Lobos de la Academia Juárez recibieron a los Tigres del Cbtis 117 y los felinos lograron sacar el triunfo en su visita a Nuevo Casas Grandes. La marca de los de la Colonia Juárez es de 0-4, mientras que los Tigres registran marca de 1-4.

Club Titanes tuvo su segundo descalabro en lo que va del torneo al caer ante los Vikingos Torreón con pizarra de 34-6. El equipo juarense no aprovechó la localía y los Vikingos salieron de esta frontera aún con marca perfecta de 4-0.

Los líderes del Grupo A, los Castores de la UACH, derrotaron 35-0 a los Jaguares del Cbtis para continuar con su racha perfecta en cinco partidos disputados. La escuadra fronteriza solamente ha ganado en una ocasión y ha sido derrotada en tres ocasiones.

Las Abejas del CBTA se afianzaron en la cima del sector B con un triunfo sobre los Búhos del Cetis 86. El equipo cuauhtemense sigue sin conocer la derrota en la campaña y tiene récord de 5-0, mientras que los capitalinos ahora cuentan con récord perdedor de 2-3.

La jornada finalizó con la victoria de los Halcones Salvárcar de 12-6 sobre los Guerreros Cobach. Los de Salvárcar siguen como sublíderes del sector B con marca de 4-1 y los del Cobach aún no conocen el sabor de la victoria hasta el momento con cinco partidos perdidos.

Este fin de semana se jugará la jornada 6, que será la última para el Grupo B, mientras que para el sector A será la penúltima.