Autoridades de la Autoridad Mobiliaria Regional Camino Real (CRRMA), informaron que el cuarto tranvía llegó a El Paso desde Pennsylvania este martes por la madrugada.El vagón marcado con el número 1514 es el segundo tranvía bajo el tema ‘vintage’ y lucirá por las calles paseñas el tradicional color verde menta, al igual que el auto No. 1504, que recientemente llegó a El Paso.Por lo que a su llegada, la avenida Father Rahm permanece cerrada entre la calle El Paso y la calle Santa Fe a partir de este pasado lunes.Se informó que una vez que el tranvía arribe a la ciudad, será transportado a las instalaciones de Sun Metro, en 601 South Santa Fe Street, para una inspección a fondo.Autoridades piden a los guiadores evitar el área y buscar vías alternas, así como esperar retrasos si se tiene que acudir a algún lugar cerca de la zona de prueba.Y es que las pruebas de circulación para este tranvía iniciarán el miércoles a las 9:00 p.m. Durante este tiempo, las calles Stanton y Oregon entre las avenidas Crosby y Montana estarán cerradas.Todas las calles perpendiculares a las mencionadas, permanecerán cerradas a la altura del cruce, de acuerdo con la información oficial.Las pruebas están programadas para completarse el jueves a las 5 a.m., cuando se eliminarán todas las barricadas.Las pruebas están programadas para completarse antes de las 5:00 de la madrugada del jueves 27 de septiembre. Al igual que los barriles y señalamientos de desviación.El proceso de prueba se repetirá a lo largo de la misma ruta a las 9:00 p.m. del jueves, 27 de septiembre de y antes de las 5:00 a.m. del viernes 28 de septiembre.El CRRMA tiene la tarea de construir el proyecto, utilizando los fondos del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y un diseño proporcionado por La Ciudad de El Paso (Ciudad).Una vez en funcionamiento, Sun Metro operará y mantendrá los tranvías e instalaciones.El proyecto consta de una ruta de 4.8 millas, 27 paradas y una instalación de mantenimiento y almacenamiento para los vehículos.La ruta será atendida por vehículos del tranvía del Comité de la Conferencia Presidencial (PCC), los mismos vehículos que circularon en las calles de El Paso hasta 1974.La ruta se ejecuta en dos vías, conectando puentes internacionales, áreas comerciales, edificios gubernamentales, el centro de convenciones y el estadio con el Centro Médico Las Palmas / Providence, la Universidad de Texas en El Paso, El Paso Community College y vecindarios aledaños.

