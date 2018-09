Vistiendo un uniforme a rayas, así compareció la mañana de ayer Julián Saucedo, el adolescente cuyo arresto se volvió viral en redes sociales, ya que éste pretendía que su fianza fuera reducida pero la petición fue negada.Saucedo de 17 años, fue detenido el pasado 5 de julio, mientras grababa con su celular el arresto de su hermano Jacob, de 15, quien presuntamente con un grupo de amigos invadió una propiedad privada.En el video se observa como un oficial de la Policía de El Paso tiene a Jacob contra la pared, mientras era rodeado por al menos ocho adolescentes que le gritaban groserías por lo que el uniformado sacó su arma de cargo y les apuntó para obligarlos a retroceder.Durante la grabación se puede escuchar como el oficial le dice a Saucedo que se aleje del detenido, pero el adolescente lo ignora y continua hablando con su hermano mientras seguía grabando.Al no acatar sus instrucciones el oficial se acerca a Saucedo para arrestarlo. El adolescente fue llevado a la Cárcel del Condado de El Paso bajo un cargo por interferir con labores policiacas.Pero días después logró recuperar su libertad el 12 de julio, luego de que el juez Robert Anchondo le concediera una fianza de reconocimiento personal, lo que significa que Saucedo salió en libertad sin pagar un centavo.Llega tarde a sus audienciasA pesar de que una de las condiciones de su libertad condicional, era llegar a tiempo a todas sus audiencias, Saucedo llegó tarde a dos de ellas por lo que fue arrestado nuevamente.A la primera audiencia que el adolescente llegó tarde fue el pasado 8 de agosto, cuando Saucedo arribó a la corte a las 11:27 de la mañana, a pesar de que su audiencia estaba programada a las 8:30 a.m.Cuando Anchondo cuestionó a Saucedo por no haber llegado a tiempo a su audiencia, este contestó que se había ido a inscribir a la escuela y se le hizo tarde.En esa ocasión la defensa y la fiscaliza pidieron un aplazamiento del caso por 30 días ya que seguían tratando de llegar a un acuerdo para evitar ir a juicio.El 12 de septiembre, Saucedo llegó a su audiencia con un retraso de poco más de una hora, por lo que el juez le retiró su libertad condicional por no acatar las condiciones de la misma.Saucedo fue recluido en el Centro de Detenciones del El Paso, donde se le fijó una fianza de 50 mil dólares.Pide otra oportunidadDurante la audiencia del miércoles, Saucedo y su abogado Enrique Martín solicitaron al juez una reducción de su fianza ya que asegura que no tiene dinero para pagar dicha cantidad.Anchondo se negó a reducir la fianza de Saucedo, asegurando que no era la primea vez que pasaban por un problema similar.“¿Cuántas veces hemos hecho esto? Trata de darte una oportunidad la vez pasada pero no dejare que salgas”, señaló.El juez agregó que tratará de llevar el caso de una manera rápida, pero mientras eso ocurre tendrá que permanecer en prisión.La fecha del juicio contra Saucedo, no ha sido fijada ya que la fiscalía y la defensa siguen discutiendo detalles del caso.Por otro lado, aunque el oficial que aparece en el video fue suspendido mientras se realizaba la investigación correspondiente, éste volvió al trabajo a finales de agosto luego de que un comité disciplinario determinara que el uniformado actuó de acuerdo al protocolo. (Karla Valdez/El Diario de El Paso)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.