Revelan pasado criminal de presunto multihomicida

El acusado de asesinar a balazos a dos hombres y una mujer la semana pasada, cuenta con un historial criminal que incluye cargos por drogas y por agredir a un reo cuando estaba en prisión el pasado mes de marzo.Juan Frausto Cázares fue detenido el pasado 15 de septiembre por el homicidio de los hermanos Emmanuel y Ricardo Del Moro, de 17 y 18 años respectivamente, así como de Leslie Ibarra, de 17.Esto luego de que presuntamente los hermanos lo atacaran con un cuchillo el 14 de septiembre en la cuadra 3700 de la avenida Lincoln.Pero este no es el único cargo que Cázares enfrenta, ya que ayer iba a dar inicio un juicio en su contra por agredir a un reo, cuando estaba en la Cárcel del Condado de El Paso por haber violado su libertad condicional por un cargo anterior.De acuerdo con documentos oficiales, el pasado 1 de marzo Cázares y otros dos reos golpearon y le fracturaron la nariz al recluso Luis Daniel Chávez, quien presuntamente había robado una bolsa de papitas.Aunque Ervin Johnson, uno de los involucrados en la pelea, dijo que sólo Cázares había golpeado a Chávez y que él y Juan Olivas no agredieron a la víctima.Luego de entrevistarse con los guardias, Cázares confesó que los cuatro estaban jugando cartas y que la pelea comenzó cuando Johnson acusó a Chávez de robarse las papitas.El hombre mencionó que Chávez tiró el primer golpe y que fue Olivas quien golpeó a la víctima y que en un intento por separarlos él se golpeó la mano con una litera.Esto debido a que en el reporte del incidente se establece que Cázares traía un vendaje en la mano derecha porque su mano estaba roja e hinchada.Mientras que Olivas, al igual que Cázares, señaló que solamente Johnson había agredido a Chávez, ya que además de robar las papitas lo acusó de robar sopas instantáneas de su despensa.A pesar de que al principio Johnson aseguró que él no golpeó a Chávez, al final confesó que lo hizo porque la víctima tiró el primer golpe y le pegó en la cara.Por su parte Chávez, quien además de la fractura presentaba golpes en la cabeza y la cara, relató a los guardias que Johnson fue quien lo confrontó y golpeó en la cara, mientras que Cázares le dio un cabezazo y Olivas también lo golpeó en el rostro.El juicio contra Cázares estaba programado para ayer martes pero no se pudo llevar a cabo debido a que su abogado dejó el caso, por lo que será pospuesto hasta nuevo aviso.Los registros de la Corte no muestran por qué razón el abogado dejó el caso o si fue el mismo Cázares quien solicitó un nuevo defensor.Mientras que Johnson y Olivas se declararon culpables por la agresión y fueron sentenciados a 100 y 57 días de prisión respectivamente.Aunque Cázares ya había salido en libertad después de estar preso por violar su libertad condicional, fue arrestado nuevamente acusado del multihomicidio. Al hombre se le fijó una fianza de un millón de dólares por dicho cargo.

