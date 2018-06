La aclamada actriz, escritora y activista Ali MacGraw se presentará en agosto en la edición número 11 del Festival de Cine Clásico del Teatro Plaza, organizado por El Paso Community Foundation.MacGraw aparecerá en el histórico escenario del Teatro Plaza para la presentación de ‘Love Story’, el drama romántico de 1970 que la convirtió en una estrella, a las 7 p.m. del viernes 3 de agosto. También estará en ‘The Getaway’, el clásico filme de acción de 1972 dirigido por Sam Peckinpah , protagonizado por Steve McQueen y filmado en gran parte en El Paso, que será transmitido a las 3:30 p.m. del sábado 4 de agosto.También firmará autógrafos de una a 2:30 pm el sábado, 4 de agosto en la sala de El Paso Community Foundation, ubicada en el 333 Norte Oregon.Ali MacGraw recibió una nominación al Premio de la Academia –Oscar– y un Globo de Oro por su interpretación de Jenny Cavalleri en ‘Love Story’, su segunda película. Modeló para la revista Harper's Bazaar y el fotógrafo de moda Melvin Sokolsky antes de debutar en el cine en ‘Goodbye, Columbus’. ‘The Getaway’ fue su tercera película.También protagonizó ‘Convoy’, ‘Players’ y ‘Just Tell Me What You Want’ y en la televisión participó en ‘The Winds of War’ and ‘Dynasty’. Escribió una autobiografía que tuvo grandes ventas, ‘Moving Pictures’, y ayudó a crear el video instructivo ‘Yoga Mind & Body’, filmado en el Monumento Nacional White Sands National, en Nuevo México.MacGraw trabaja en nombre de causas sociales, animales y ambientales, y es embajadora del Movimiento Ibu, que beneficia a las cooperativas de mujeres de todo el mundo. Recibió el Premio del Gobernador de Nuevo México en 2008 por sus contribuciones al arte.Este año, el Festival de Cine Clásico del Teatro Plaza proyectará más de 90 películas, del 2 al 12 de agosto de 2018. Los títulos previamente anunciados para 2018 incluyen ‘Aladdin’, ‘Amadeus’, ‘Lady and the Tramp’ y ‘Vertigo’. Más títulos serán anunciados pronto. Los boletos individuales salen a la venta a principios de julio. Los pases de festival cuestan $ 200. Están a la venta en plazaclassic.com/tickets y 915-533-4020.