¿Todavía sin regalo?

Aquí te decimos el significado de las notas en cada perfume:

Notas de cabeza o salida

PUBLICIDAD

Son los aromas que desprende la fragancia durante los primeros 15 minutos al esparcirla sobre la piel. Se puede decir que son los olores de presentación del perfume, los cuales suelen ser ligeros y volátiles, ya que apenas duran unos minutos. Estos aromas tienen como componente principal esencias cítricas, las cuales aportan frescor e intensidad a la fragancia.

Notas de corazón o cuerpo

Las notas de corazón conforman el alma de la fragancia. Define la identidad del perfume, su personalidad y el carácter que le hace único y diferente de otros. Estas notas se perciben durante los primeros 15 minutos y perduran en la piel pasadas seis horas. Por lo tanto, son en estos aromas en los que debemos fijar la atención a la hora de elegir una fragancia u otra, ya que es la que impregnará nuestra piel durante más tiempo.

Notas de fondo o base

Las notas de fondo ponen el broche final a la identidad del perfume. Las esencias que conforman la base de la pirámide olfativa son extractos de madera, ámbar, almizcle o especias. La labor de estas esencias es dar profundidad a las fragancias. Como consecuencia, estos aromas comienzan a manifestarse olfativamente transcurridas las dos horas, dando lugar al aroma final y más duradero de la fragancia.

El Diario

La cuenta atrás para San Valentín ya ha comenzado. Y, probablemente, si has llegado hasta aquí es porque todavía no has encontrado el regalo perfecto para tu pareja. Aunque lo más importante del 14 de febrero es celebrar el amor, a todos nos gusta recibir un detallito. Más allá de los bombones y las flores, hemos reunido algunos best-sellers que sorprenderán a todas las adictas a la belleza en San Valentín 2023. Porque nada dice ‘te quiero’ como un perfume que huela (muy) bien.

Miss Dior Rose N´Roses, de Dior

Floral, fresca y tierna, como un buen bouquet de rosas vivas. Una edición especial que es toda una joya.

Lady Million, Paco Rabanne

Neroli, frambuesas y naranja amarga en este clásico que jamás decepciona.

Joy by Dior

Pertenece a la familia olfativa Almizcle Floral Amaderado para mujeres. Sus Notas de Salida son bergamota y mandarina; las Notas de Corazón son rosa de Grasse, jazmín, casis y durazno; las Notas de Fondo son sándalo, cedro, almizcle blanco, pachulí y benjuí.

Light Blue, de Dolce & Gabbana

Sus notas de salida son de limón luminoso y manzana verde; sus Notas de Corazón son caléndula y pétalos de jazmín; sus Notas de Fondo son maderas ambarinas y almizcle.

Perfect, de Marc Jacobs

Más ligera que la versión en perfume, esta agua de colonia con notas florales y frutales te levantará el ánimo te llenará de alegría.

Irresistible, de Givenchy

Amaderado y floral, con un toque afrutado.

My way de Giorgio Armani

Es una fragancia de la familia olfativa Floral para Mujeres. Esta fragrancia es nueva. My Way se lanzó en 2020. Fue creada por Carlos Benaim y Bruno Jovanovic.

Las Notas de Salida son flor de azahar del naranjo y bergamota; las Notas de Corazón son nardos y jazmín de la India; las Notas de Fondo son vainilla de Madagascar, almizcle blanco y cedro de Virginia.