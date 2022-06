Se ponen ‘roñokers’

Músicos de larga trayectoria y recientemente anfitriones del podcast ‘Soy roñocker’, Jorge Ortiz ‘Patolín’ y Omar Acevedo ‘El crimi’ tocarán todas las noches de jueves en Galileo Bar.

La sesión que han planeado se compone de clásicos del rock de las décadas de los años ochenta y noventa, propiciando así un ambiente perfecto para disfrutar de una hamburguesa, unas cervezas y unos tragos de autor.

Y es que justamente al evento se le ha llamado ‘Rock & Burger’, y se llevará a cabo los jueves de 9 a 11 de la noche, en el bar ubicado en Plaza IPSUM.

“Son dos sets de rock de los 80’s y 90’s, en inglés y en español, a dos guitarras y dos voces, y a veces con invitados”, platicó Jorge Ortiz.

Algunas de las canciones que interpretarán son ‘A Little Respect’ de Erasure, ‘Plush’ de Stone Temple Pilots, ‘Black’ de Pearl Jam, ‘Take on Me’ de A-ha y ‘Never Tear Us Apart’ de INXS.

En cuanto a los temas en español, el dúo tocará clásicos de esa época, como ‘Tren al sur’ de Los Prisioneros, ‘Vivo’ de Fobia y ‘Beber de tu sangre’ de Los Amantes de Lola; asimismo, estarán respondiendo a las peticiones del público.

Tanto Jorge como Omar tienen bastante experiencia sobre el escenario, pues desde hace más de 20 años han tocado en distintas agrupaciones y proyectos.

En otoño pasado, el par de amigos lanzó el podcast ‘Soy roñocker’, en el que se dedican a hablar de todo tipo de anécdotas relacionadas con el rock, además de entrevistar a músicos y cantantes.

Los Roñockers en vivo

Todos los jueves a partir de las 9:00 p.m.

Galileo Bar

Avenida Gómez Morín 9360

Plaza IPSUM

Entrada libre