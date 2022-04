Prevenir hace la diferencia

Existen varias enfermedades que pueden ser mortales para los perritos si no se atienden a tiempo; de ahí que la prevención sea la mejor arma para protegerlos.

Del listado de padecimientos que suelen ser más aterradores sobresalen el parvovirus y el moquillo, aunque también hay que estar alertas en caso de que presenten problemas de corazón, convulsiones o parásitos intestinales.

Pero empecemos por el principio. Desde que son cachorritos, las mascotas (también los gatos) deberán estar protegidas por un buen esquema de vacunación y todos los cuidados que la medicina preventiva brinda para evitarles sufrimiento innecesario.

Luis Felipe Medina, médico veterinario zootecnista, hace hincapié en la relevancia de cubrir el cuadro de vacunas, justo ahora que hay un repunte en la transmisión de enfermedades virales infecciosas como el parvovirus y el moquillo.

“La tasa de contagio y mortalidad en parvovirus es alta. Desgraciadamente, en los casos que se nos puedan presentar, aún con el mejor tratamiento, no hay garantía. Ocho de cada 10 perros que presentan parvovirus mueren, por eso hacemos énfasis en la vacunación”, expresa Medina.

El especialista dice que desde el momento en que se busca a un cachorro se debe pensar protegerlo con un esquema de vacunación completo, pues muchas personas solo les ponen una vacuna y se olvidan de los refuerzos.

Agrega que el descontrol es mayor cuando se consiguen mascotas de manos de personas que no tuvieron el cuidado de vacunarlas en el momento oportuno, es decir, a las seis semanas de haber nacido, en el caso de los perros.

“La mayoría de las personas que venden cachorros sin vacunas y estamos arriesgándolos a contraer enfermedades, algunos los traen ya con signos enfermedad, como diarrea o vómito”.

“Algo muy común es que no dan seguimiento a la vacunación, que debe ser cada 15 días a partir de la primera vacuna, que es la múltiple que cubre parvovirus, moquillo y otras enfermedades, y al año se aplica la de la rabia”.

De darse el caso de que la persona rescate a un perrito de la calle, se debe de llevar de inmediato a una revisión médica para programar vacunación y desparasitar.

Y en esta temporada…

Llegó la primavera y con ella la propagación de garrapatas y otros parásitos que pueden ser perjudiciales para la salud de perros y gatos.

Por ello, parte de la importante medicina preventiva es el control de estos ácaros que se alimentan de la sangre de las mascotas y transmiten enfermedades.

Para lograrlo, indica el veterinario, hay varias opciones efectivas en el mercado, desde collares hasta pastillas.

Medina añade que el propietario deberá observar el comportamiento de su mascota para detectar cualquier problema de salud y llevarlo al especialista ante la primera señal de alerta.

“Lo primero es ver si come, toma agua, si orina o juega regularmente. Si no realiza estas funciones de manera normal, es signo de enfermedad”.

ENFERMEDADES FRECUENTES

Enfermedad periodontal

Es la más común y se produce especialmente debido a dietas blandas en combinación con la falta de higiene. Lo más alarmante de esto, es que puede haber pérdida de dientes además de que, con el tiempo, las bacterias en la boca pueden dañar otros órganos.

Los síntomas más evidentes de la acumulación de la comida en la boca es la aparición de sarro, mal olor e inflamación de las encías.

Parásitos intestinales

La aparición de lombrices no solo atacarán al perro, sino que la familia puede llegar a contraerlas. De ahí la importancia de la desparasitación en perros desde que son cachorros.

Parvovirus

Enfermedad infecciosa que puede ser mortal si ataca al perro en sus primeros meses de vida.

Algunas señales de que la mascota contrajo parvovirus son: falta de apetito, vómito y diarrea. Es un problema que se desencadena desde el sistema digestivo; en el cual existe deshidratación, pero que puede esparcirse hacia otros sistemas.

Moquillo

Enfermedad infectocontagiosa que tiene cuatro presentaciones que pueden manifestarse individualmente o de manera conjunta: respiratoria, digestiva (vómito), nerviosa (convulsiones) y cutánea (úlceras).

Se produce cuando un perro no vacunado se junta con otro en la misma situación

Problemas de corazón

Hay varias cardiopatías que afectan a los perros, que pueden ser tumores, arritmias, soplos e insuficiencia cardíaca, entre otras.

La alteración afecta tanto a ejemplares pequeños como grandes, y es complicado porque los perros pueden no presentar síntomas y cuando lo hacen se traducen en no poder respirar o no querer hacer ejercicio.

No hay manera de prevenirla ya que nacen o adquieren esa alteración, pero lo que se puede hacer es detectarla a tiempo para que se le dé un buen manejo médico.

Convulsiones

Se dan a raíz de una intoxicación, secuela de golpes o lesiones nerviosas. Los episodios se presentan de manera parcial o completa y es más frecuente a partir de los dos años de edad.

FUENTE: Luis Felipe Medina/Médico Veterinario Zootecnista/Veterinaria y Estética Satélite/Carretera Juárez Porvenir 9906-13/Teléfono: 656 687-33-18.