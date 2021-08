Prevenir para no lamentar

Evitar la muerte de mascotas por parvovirus, moquillo y otras enfermedades es posible, por ello es fundamental ponderar la importancia de la vacunación.

El apoyo que en materia de salud brinda la medicina preventiva puede hacer la diferencia, y lograr con ello salvar a perros y gatos de sufrimiento y muerte.

Luis Felipe Medina, médico veterinario zootecnista, hace hincapié en la relevancia de cubrir el cuadro de vacunas, justo ahora que hay un repunte en la transmisión de enfermedades virales infecciosas como el parvovirus y el moquillo.

“La tasa de contagio y mortalidad en parvovirus es alta. Desgraciadamente, en los casos que se nos puedan presentar, aún con el mejor tratamiento, no hay garantía. Ocho de cada 10 perros que presentan parvovirus mueren, por eso hacemos énfasis en la vacunación”, expresa Medina.

El especialista dice que desde el momento en que se busca a un cachorro se debe pensar protegerlo con un esquema de vacunación completo, pues muchas personas solo les ponen una vacuna y se olvidan de los refuerzos.

Agrega que el descontrol es mayor cuando se consiguen mascotas de manos de personas que no tuvieron el cuidado de vacunarlas en el momento oportuno, es decir, a las seis semanas de haber nacido, en el caso de los perros.

“La mayoría de las personas que venden cachorros sin vacunas y estamos arriesgándolos a contraer enfermedades, algunos los traen ya con signos enfermedad, como diarrea o vómito”.

“Algo muy común es que no dan seguimiento a la vacunación, que debe ser cada 15 días a partir de la primera vacuna, que es la múltiple que cubre parvovirus, moquillo y otras enfermedades, y al año se aplica la de la rabia”.

De darse el caso de que la persona rescate a un perrito de la calle, se debe de llevar de inmediato a una revisión médica para programar vacunación y desparasitar.

Parte de la importante medicina preventiva es el control de garrapatas, parásitos que se alimentan de la sangre de las mascotas y transmiten enfermedades.

Para lograrlo, indica el veterinario, hay varias opciones efectivas en el mercado, desde collares hasta pastillas.

Medina añade que el propietario deberá observar el comportamiento de su mascota para detectar cualquier problema de salud.

“Ante la primera señal hay que llevarlo al veterinario. Nosotros no podemos preguntarles a los pacientes qué les duele, así que lo primero es ver si come, toma agua, si orina o juega regularmente. Si no realiza estas funciones de manera normal, es signo de enfermedad”.

FUENTE: Luis Felipe Medina/Médico Veterinario Zootecnista/Veterinaria y Estética Satélite/Carretera Juárez Porvenir 9906-13/Teléfono: 656 687-33-18.