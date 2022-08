Placeres a la carta

Ya sea que abordes un globo aerostático o veas el desfile de los mismos sobre un enigmático paisaje turco, mientras disfrutas de un festín, te sentirás como en un Fairy tale (cuento de hadas).

El primer paso para concretarlo es elegir una gran estadía y Uçhisar, ciudad que se encuentra en la región de Capadocia -considerada Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco- tiene un par de exquisitas opciones.

Una de ellas es el Museum Hotel. Ideado entre cuevas restauradas y casas milenarias, este sitio es miembro de la exclusiva colección de Relais & Chateaux, cuenta con 34 habitaciones y suites, está decorado con antigüedades registradas en el Museo de Nevsehir y regala idílicas vistas de la zona.

Otra opción en este mismo destino es Argos in Cappadocia, un hotel que con sus 51suites apapacha a los viajeros más románticos, quienes gozan de piscinas privadas ubicadas en túneles y cuevas que fueron restauradas. Por si fuera poco, desde los jardines y terrazas se observan panorámicas de la Fortaleza de Uçhisar y del Valle de las Palomas. Además del famoso vuelo en globo aerostático, son varias las empresas que lo realizan en Capadocia, el equipo de este hotel confecciona experiencias a la medida de sus huéspedes como apetitosos desayunos, en los que no falta el té y caminatas a la luz de la luna, entre otras.

Pero si tu idea de fábula viajera tiene que ver más con adentrarte en la capital de la Toscana, en Italia, Villa Cora es para ti. Todo el esplendor florentino cobra vida en torno a una residencia aristocrática que fue construida a finales del siglo 19 por el arquitecto Pietro Comparini.

Esta joya, inaugurada cuando Florencia era capital del Reino de Italia, con los años se convirtió en uno de los símbolos culturales del área. Se dice que albergó a figuras como la Princesa Eugenia, esposa de Napoleón III, y al músico francés Claude Debussy. Tras haber pertenecido a diferentes dueños, Villa Cora se convirtió en un exclusivo hotel a finales de los años 60. En 2010 abrió de nuevo sus puertas luego de una reestructuración y desde 2016 es miembro de The Leading Hotels of the World.

Sus suntuosos jardines, piscina exterior, terrazas, habitaciones, salones y restaurantes son perfectos para pasar memorables momentos. Además de gozar del bar y del cigar room, los huéspedes pueden tomar tratamientos de spa, catas de vinos y aceites, clases de cocina y paseos culturales por la artística Florencia.

Por otro lado, cada vez son más los viajeros que se sienten atraídos por la exclusividad de un destino como St. Barths y sus íntimos resorts. Como ejemplo baste señalar a Hotel Le Toiny que con sus villas se ha convertido en el refugio consentido de sibaritas.

Cada suite ofrece una piscina y una gran terraza. Si bien la calma y la privacidad son ejes fundamentales en este paradisíaco rincón, tanto la realización de eventos románticos -pedidas de mano, bodas y lunas de miel- como la propuesta gastronómica y de bienestar, no se quedan atrás.

Por último, las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI, por sus siglas en inglés) seducen a los amantes de las actividades marítimas y del yatismo. Para hacer esto posible, la firma &Beyond Yacht Charters, creada por dos amantes del Caribe y la vida en el mar, ofrece estancias en yates privados con tripulación incluida que, además, cocina manjares al gusto del navegante.

Sabemos que en el tintero quedan varias experiencias, pero esperamos que realices algunas de las anteriores, todas dignas de un viajero epicúreo.

