El placer de la nostalgia

La nostalgia es el pan nuestro de cada día cuando alguien disfrutó y encontró magnífica y placentera a su paladar alguna creación culinaria, llega a emocionarle de tal manera que nunca olvidará esas sensaciones.

Es así como los fronterizos recuerdan a Chopsticks que a ocho años de haber cerrado sus puertas, anuncia que volverá a deleitar a los comensales de la región con la mejor cocina china cantonesa del Sur de Texas.

PUBLICIDAD

Será uno de los futuros inquilinos del nuevo complejo comercial Eastlake Commons, ubicando en el área Este de El Paso, muy cerca de a nueva bodega de Amazon.

“Este es un proyecto que aun está en pañales, el centro comercial está en etapa de construcción y por esa razón no tenemos todavía definidas la dimensiones del espacio; estamos en proceso de planeación”, asegura Francisco ‘Paco’ Wong, propietario del concepto y del restaurante chino que lleva su nombre, ubicado en Norte Mesa.

Chopsticks fue un establecimiento que operó en la localidad en Cielo Vista Mall a lo largo de 32 años, bajo el concepto de cafetería. Con un extenso y variado menú, fue tan popular que son cientos los comensales que mantienen vivo en su memoria el placer de comer ahí.

“Ya está construida la primera fase del complejo Eastlake, que está en Gateway West y es el ala oeste llamada Eastlake market; al norte se llamará Eastlake Commons que es donde tenemos proyectado abrir Chopsticks”, comenta Paco Wong, artífice de la tradición gastronómica china cantonesa en El Paso.

“La gente no me dejará hacer algo diferente, el concepto es el mismo que fue un éxito, es importante aclarar que somos cafetería no buffet”, indica Wong.

Mientras llega el momento de volver a vivir la experiencia Chopsticks, el público podrá disfrutar de la amplia carta del restaurante Paco Wong, donde el servicio es tan esmerado, la carta exquisita y la cava de lujo.

“El menú de Chopstick con más de 70 platillos lo tenemos disponible en el restaurante, que a diferencia de la cafetería, donde se maneja por porciones individuales, aquí el concepto fundamental se maneja tal y como se hace sobre las mesas tradicionales en China: la comida va al centro de la mesa y todo se comparte, la comida de nosotros no congenia con ordenar a la carta de manera individual, los platillos son para compartir”, menciona Wong.

Paco Wongs

En El Paso

7111 Norte Mesa

frente Albertsons

en esquina de Resler