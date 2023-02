Marzo se pone las pilas

El mes que se acerca viene cargado de eventos para todos los gustos y edades con obras de teatro, espectáculos para niños, conciertos y reencuentros como el de OV7.A continuación, una lista con todos los detalles sobre eventos que tendrán lugar en Juárez y El Paso.

ANTRIM

Sábado 25 de febrero

En el jardín Luna Miel ubicado en Henry Dunant #4831

A las 8pm

Entrada: $435

Disponible en Don Boleton: https://ventas.donboleton.com/basket.asp?p=8994&a=13638&added=x

Acceso a partir de los 21 años

Se trata de un reconocido Dj y productor argentino que se ha dado a conocer por tener una amplia gama de lanzamiento masivos como “La Juanita full moon party”, “Planet punk”, “The cure”, entre otros títulos.

Su estilo va desde lo progresivo, techno y profundo creando sonidos de vanguardia. Hasta el momento, suma más de 20 mil seguidores en sus redes sociales por compartir sus increíbles actuaciones y producciones en vivo.

Obra de teatro Siete Veces Adiós

Sábado 4 de marzo

En el Centro Cultural Paso del Norte

A las 5 y 8 pm

Costo de entradas:

VIP: $1,525

Palcos: $1,170

Palcos II: $995

Luneta media: $995

Luneta alta: $705

Disponibles en Don Boleton: https://ventas.donboleton.com/ordertickets.asp?p=8729

Acceso para mayores de 15 años de edad.

Se trata de una producción teatral que hace homenaje a cómo el amor sido compañía de ilusiones y decepciones, mientras intenta analizar las relaciones que habían en el siglo XX. Cuenta con las participaciones de Alan Estrada y Salvador Suárez.

Destaca los principales desafíos que surgen en un amor como la duración, la fidelidad, el deseo de tener hijos, la relación con la familia y las expectativas de dar lo mejor.

Defendiendo al Cavernícola

Viernes 10 de marzo

En el Centro Cultural Paso del Norte

A las 8pm

Costo de entrada:

VIP: $820

Palcos:$765

Preferente: $705

Palcos II: $650

Luneta media: $530

Luneta alta: $470

Disponibles en: https://ventas.donboleton.com/ordertickets.asp?p=8966

Acceso a partir de los 12 años

El actor Cesar Bono mejor conocido por su participación en la serie Vecinos con su frase celebre “Frankie Rivers La Toalla del mojado” estará desarrollando esta comedia en el que explica al público el manual perfecto para entender a tu pareja, pero con los malentendidos que hay entre las relaciones.

Se trata de que el público se identifique y ría con las diferencias que hay en ocasiones entre un hombre y una mujer cuando viven juntos.

La casa de las muñecas Gaby

Domingo 26 de febrero

En el Auditorio Benito Juárez

A la 1 pm

Costo de entradas:

VIP: $415

Luneta: $350

Balcón: $295

Disponible en: https://ventas.donboleton.com/ordertickets.asp?p=8979

Acceso a partir de los 2 años

La famosa serie de Netflix llega a los escenarios en una adaptación teatral y musical que divertirá a los más pequeños por las increíbles botargas de personajes como Pandy Patitas, Pastelito, Bebé caja, Hada Gatina, Carlita, Mamá caja, entre otros.

El show los llevará al mundo fantástico que tiene la divertida casa de Gaby para resolver misterios que hay entre los pasadizos.

Los niños escucharán y cantarán los temas musicales “Vive cada miau”, “Es Gabby”, “La magia del jardín” y “Vamos de paseo”.

Vive Chihuahua Fest 2023

Sábado 25 de marzo de 2023

Lugar: Plaza de la Mexicanidad

Horario: 5 de la tarde

Costos:

VIP: $1,405

General: $235

Disponibles en Don Boleton: https://donboleton.com/website

El festival que une la música norteña en un solo lugar llega a la frontera con los grupos La Maquinaria Norteña, La Fiera de Ojinaga, La Entrega Norteña, Los Pescadores del Río Conchos, La Reunión Norteña, La Alianza Norteña, La Furia del Bravo, Conjunto Amanecer, Manuel Reza y Los Cazadores del Cerro.

Las agrupaciones estarán también de gira por algunos lugares del territorio estadounidense hasta terminar el 5 de noviembre de 2023.

El Paso

Cheap Trick Tour 2023

Domingo 26 de febrero

En Abraham Chavez Theatre

A las 8 pm

Costo de entrada: de $31 a $111 dólares

Disponibles en: TicketMaster y Event Tickets Center.

Llega la banda de rock estadounidense que se ha mantenido en los reflectores de la fama desde 1974. Su sonido se asemeja a los grupos británicos The Beatles y The Who.

Cantarán los éxitos “Surrender”, “I want you to want me”, “The Flame”, “Mighty Wings”, “Hello There”, entre otras.

Dancing with The Start: Live! Tour 2023

Sábado 4 de marzo

En Abraham Chavez Theatre

A las 7pm

Costo de entradas: de $51 a $101 dólares

Disponibles en: Ticket Master

Visita su sitio web: https://www-dwtstour-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc

Completamente en vivo, los asistentes disfrutarán de la serie “Dancing with the stars” disponible en Disney Plus.

Los bailarines demostrarán su talento y estilo al ritmo de salsa, tango y otros ritmos latinos. El elenco está completado con Britt Stewart, Alan Bersten, Emma Pizarrero, Gleb Savchenko, Brandon Amstrong, Alexis Guerra, Sasha Farber y Katerina Klishyna.

Pantastics Steel Band

Jueves 9 de marzo

A las 7:30

En Fox Fine Arts Recital Hall}

Costo de entradas: 6.50 dólares

Disponible en: TicketMaster

Una de las bandas más cotizadas en Reino Unido por usar una buena mezcla de música caribeña tradicional y canciones de los artistas Bob Marley y UB4O.

La banda también se caracteriza por dar talleres educativos en universidades y grupos de adultos para la creación de equipos corporativos y la apreciación por la música.

OV7 30 años tour 2023 USA

Martes 11 de marzo

A las 8pm

El Paso County Coliseum

Costo de entradas: $35 a 150 dólares

Disponible en TicketMaster

La agrupación reconocida internacional OV7 celebrarán sus 30 años de trayectoria en la frontera cantando éxitos como “Qué Triste es el Primer Adiós,” “Enloquéceme,” “Te Quiero Tanto,” “Te Necesito,” and “Shabadabada,” que han sido el soundtrack de vida de millones de fans. También visitarán San Antonio, Laredo, Las Vegas, Houston, Hidalgo Texas, Chicago y New York.