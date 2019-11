Leyendas musicales

El legendario sonido originado en Motown Records que perdurado desde la década de los años 60 hasta la actualidad, se escuchará impresionante en el Coliseo de El Paso mañana 30 de noviembre.

The Temptations, The Four Tops y el cantante Lenny Williams llegan al escenario auditorio paseño en la gira Motown’s Jingle Jam, con un emotivo concierto que dará inicio a las 8 de la noche.

Originarios de Detroit, donde se fundó la discográfica Motown Records, The Temptations es considerado uno de los grupos vocales más importantes de la historia de la música contemporánea.

Con un repertorio impresionante que agrupa géneros como R&B, funk, disco y soul, los cinco vocalistas impregnarán de nostalgia el Coliseo al ritmo de temas que ya son himnos.

En el show que darán no pueden faltar las coreografías y las armonías con las que han pasado a los libros de historia de la música. Con Otis Williams como único miembro original, The Temptations cantarán los clásicos ‘My girl’, ‘War’, ‘Ain't too proud to beg’, ‘Papa was a rollin' stone’ o ‘The way you do the things you do’.

En el mismo escenario estarán los Four Tops, otro pionero del sonido Motown.

El cuarteto conocido por canciones como ‘I can’t help myself (sugar pie, honey bunch)’, ‘It’s the same old song’, ‘Shake me, wake me (when it’s over)’, ‘Reach out I’ll be there’ y ‘Standing in the shadows of love’, mantuvo su alineación intacta por más de cuatro décadas, hasta la sucesiva muerte de varios de sus integrantes que luego fueron reemplazados; al concierto de mañana, llega uno de sus fundadores, Abdul ‘Duke’ Fakir.





Motown’s Jingle Jam: The Temptations, Four Tops & Lenny Williams

30 de noviembre a las 8:00 p.m.

El Paso County Coliseum

4100 East Paisano

Entrada: de 35 a 125 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster