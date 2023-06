¡Fuera el aburrimiento!

| Glamorous | And Just like that

¿Quién se va a aburrir en casa cuando cada semana hay lanzamientos de series realmente interesantes que no hacen más que sumar adeptos a esa forma de entretenimiento? Las productoras lo tienen claro y es por eso que cada vez apuestan más a este formato para presentar ficciones con factura cinematográfica. Los parámetros para medir su éxito son variados, pero eso no le importa al espectador… lo que quiere es ver una buena historia que lo atrape y poder hacerlo en el momento que le plazca.

Para todos los fanáticos de los seriales, a continuación enlistamos los títulos que recién ingresaron a las plataformas de streaming o que están a unos pocos días de llegar.

NOVEDADES EN NETFLIX

Glamorous

Ya disponible

Marco Mejía es un joven queer que consigue un trabajo para la legendaria magnate del maquillaje Madolyn Addison, interpretada por Kim Cattrall. Lejos del universo de 'And Just Like That' -donde los fans de 'Sex and the City' exigían verla-, Cattrall interpreta en esta serie de 10 episodios a una mujer que recuerda mucho a la temida Miranda Priestly de 'The Devil Wears Prada'.

Titanes (temporada 4)

25 de junio

Serie de superhéroes basada en DC Comics 'Jóvenes Titanes'. Creada por Greg Berlanti, Akiva Goldsman y Geoff Johns, se emitió por primera vez en 2018 y sigue a un grupo de jóvenes héroes que unen fuerzas en su lucha contra el mal. De acuerdo con la sinopsis oficial, "habiendo salvado a Ciudad Gótica, los Titanes se ponen en camino para regresar a San Francisco. Pero después de una parada en Metrópolis, se encuentran en el punto de mira de un culto sobrenatural con poderes que no se parecen a nada a lo que se hayan enfrentado antes".