Estará Lady Di en ‘The Crown’

Todo indica que Netflix está guardando los estrenos más potentes para el último mes del año. Mientras tanto, según se ve, en noviembre hay alguno que otro estreno que emocionará, aunque no sea precisamente contenido nuevo.

'Bob Esponja: Al rescate' llega a la plataforma de Netflix. En ella alguien rapta a la mascota de Bob Esponja: Gary. Así, Bob Esponja se emprende en la búsqueda de su caracol con ayuda de Patricio, y en el camino, sabemos que terminarán por encontrarse con una bola rodante de desierto muy carismática.

Entre los estrenos más destacados de películas originales de Netflix se encuentra ‘Hillbilly, una elegía rural’. Esta película está dirigida por Ron Howard y cuenta la historia de un exmarine que estudia derecho en Yale que se ve obligado a volver a casa por culpa de una crisis familiar. También estarán disponibles películas de Navidad como ‘Operación Feliz Navidad’ o ‘La Navidad mágica de los Jangle’.

En lo que respecta a series, ‘The Crown’ en su cuarta temporada contará la historia de Isabel y las diferencias que tiene con la primera ministra de Margaret Tatcher.

Inspirándose en un relato corto de Jack London titulado ‘The Minions of Midas’ (Los favoritos de Midas) Mateo Gil (colaborador habitual de Alejandro Amenábar) demuestra por qué son los clásicos merecedores de esa denominación, actualizando sin esfuerzo a la época actual la historia que proponía aquel relato. Un empresario, interpretado por Luis Tosar, sufre un extraño chantaje: si no paga, morirá una persona al azar, y así sucesivamente. Un estudio sobre la culpa y sus consecuencias en una miniserie de suspenso exclusiva de la plataforma.

Películas:

Matrix (1/11/2020)

Matrix: Recargado (1/11/2020)

Matrix: Revoluciones (1/11/2020)

Hitch: Especialista en seducción (1/11/2020)

La fiesta de Navidad (1/11/2020)

Una Navidad a la medida (1/11/2020)

La lista perfecta de Navidad (1/11/2020)

El secreto de Navidad (1/11/2020)

Una Navidad en Alaska (1/11/2020)

El aviador (1/11/2020)

S.W.A.T. Unidad Especial (1/11/2020)

Lazos de sangre (3/11/2020)

Bob Esponja: al rescate (5/11/2020)

Operación feliz navidad (5/11/2020)

Los juegos del hambre: En llamas (7/11/2020)

Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1) (7/11/2020)

Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 2) (7/11/2020)

Jurassic World: El reino caído (12/11/2020)

Yo, adolescente (12/11/2020)

Jingle Jangle: una mágica navidad (13/11/2020)

La vida ante sí (13/11/2020)

Ahí viene Cascarrabias (18/11/2020)

Intercambio de princesas 2 (19/11/2020)

Navidad xtraterrestre (20/11/2020)

Dolly Parton: Navidad en la plaza (22/11/2020)

Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (22/11/2020)

King Kong (22/11/2020)

Hillbilly una elegía rural (24/11/2020)

El cuaderno de Tomy (24/11/2020)

Las crónicas de navidad parte dos (25/11/2020)

Pura sangre (26/11/2020)

Voces (27/11/2020)

Series

Dash y Lily (1/11/2020)

¿Me escuchas?: Temporada 2 (1/11/2020)

Amor y anarquía (4/11/2020)

Paranormal (5/11/2020)

The Liberator (11/11/2020)

Nace una reina (11/11/2020)

Los favoritos de Midas (13/11/2020)

The Crown: Temporada 4 (15/11/2020)

Somos los campeones (17/11/2020)

El sabor de las margaritas: Temporada 2 (18/11/2020)

Remodelaciones festivas con el Sr. Navidad (18/11/2020)

Voices of Fire Unidos por el Góspel (20/11/2020)

Mars: Temporada 2 (23/11/2020)

Un lugar para soñar: Temporada 2 (27/11/2020)

Sugar Rush Delicias Navideñas: Temporada 2 (27/11/2020)

Estrenos Amazon

Amazon va apostando poco a poco por el contenido original, y aunque no llega todavía a la cantidad de contenido que está produciendo Netflix, sí que la calidad de producción de Amazon es bastante alta. Este mes estrenan contenidos originales, además de licenciar películas y series.

Ferro – 6 de noviembre

El 6 de noviembre se estrena el documental Ferro. Esta producción italiana de Amazon Prime Video narra la historia de Tiziano Ferro, uno de los cantantes italianos más famosos del mundo.

Madres. Amor y vida (Temporada 2) – 13 de noviembre

Segunda temporada de la serie española de Amazon Prime Madres. Amor y Vida, donde han pasado dos meses y medio desde el accidente sufrido por Elsa, Duna, Andy y Eloy. Marian, separada definitivamente de Chema, afronta una recaída de su hija Elsa. La doctora Olivia hará frente a un embarazo inesperado.

Series

This Is Us (Temporada 4) – 1 de noviembre

Harrow (Temporada 2) – 2 de noviembre

Todo por el juego (Temporada 1) – 6 de noviembre

Agencia de asuntos mágicos – 15 de noviembre

Motherland: Fort Salem – 20 de noviembre

Películas

Jexi (2019) – 5 de noviembre)

Match Point (2005) – 5 de noviembre

Hotel Transylvania 3: Unas vacaciones monstruosas (2018) – 7 de noviembre

Identidad borrada (2018) – 9 de noviembre

Misión imposible: Fallout (2018) – 21 de noviembre

Aquaman (2018) – 26 de noviembre

Bohemian Rhapsody (2018) – 26 de noviembre

The Equalizer 2 (2018) – 30 de noviembre