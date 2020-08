Parásitos se estrena en septiembre en Netflix

Archivo / Parásitos Archivo / American Beauty Archivo / Anabelle 2 Archivo / El hilo fantasma Archivo / Grey’s Anatomy Archivo / Las crónicas del taco Archivo / Lejos Archivo / The Post

Mes con mes Netflix llega con estrenos en su plataforma, tanto de series, películas y documentales originales como de aquellas producciones que ya son reconocidas en el mundo del cine y la Tv, y este septiembre de 2020 no es la excepción

La selección que trae la plataforma de straming es digna depremio, a que muchas de las películas que veremos este mes patrio en México, han sido nominadas y ganadoras a diversos premios, como los Oscar y los Globos de Oro; tal es el caso de Parásitos, película de Corea del Sur que este año se llevó el galardón a Mejor Película en los premios de la Academia.

Además, vienen nuevas temporadas de series que despertarán tu apetito como Las Crónicas del Taco: Volumen 2y Batalla de Barbacoas.

Series

1. Las Crónicas del Taco: Volumen 2

El estreno de esta deliciosa serie sera el 15 de septiembre de 2020. Recordemos que su primera temporada, en el específico el capítulo ‘Canasta’, result ganador en la categoría de Programa en locación en la edición del 2020 de los James Beard Media Awards. Pero ahora el recorrido continuará con los tacos más populares, contando su larga y rica historia, aunque poco conocida… hasta ahora

2. Batalla de barbacoas

Para seguir con el recorrido culinario mexicano, el 18 de septiembre de 2020 se estrena la serie Batalla de barbacoas; en esta nueva versión de concurso de barbacoas, 12 cocineros aficionados celebran la sagrada tradición del sur a través de este platillo típico.

3. Grey’s Anatomy: Temporada 16

No sabemos si esta serie de doctores y sus vidas sexuales muy activas tendrá fin, pero la temporada 16 de Grey’s Anatomy llegará el 1 de septiembre de 2020 a Netflix. Ahora, Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

4. Lejos

El 4 de septiembre de 2020 llega este serie en donde Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte, que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Peliculas

El repertorio de las películas para ver en la plataforma de Netflix sigue aumentando para nuestro entretenimiento en esta época de encierro, y lo mejor es que en septiembre se estrenarán cintas que han hecho historia en el mundo del cine.

5. Parásitos

Fue el director surcoreano Bong Joon-hoo quien visualizó esta gran historia y la llevó a las salas de cine del mundo entero; no conforme con ello, se llevó el Oscar Mejor Película en este 2020. Si no la has visto o quieres volver a repasar lo que vivió y provocó esta familia de bajos recursos en Corea del Sur, a partir de septiembre la podrás ver en Netflix.

6. The Post: Los oscuros secretos del pentágono

Está basada en hechos reales… cuando The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada. No puedes perderte las actuaciones de Meryl Streep y Tom Hanks en su estreno el 8 de septiembre 2020.

7. Lady Bird

Esta película protagonizada por Saoirse Ronan, quien da vida a Christine “Lady Bird” McPherson, fue ganadora de los premios a Mejor Película –comedia o musical y Mejor Actriz- comedia o musical en los Golden Globe y llegará a Netflix el 22 de septiembre. Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

8. El hilo fantasma

Llega a la plataforma el 22 de septiembre 2020, una historia que cuenta la vida del diseñador de modas aclamado Reynolds Woodcock, quien queda flechado con una mesera, la cual se convierte en su modelo, musa y amante. Con el tiempo, la relación se pone cada vez más intensa y extraña.

9. Belleza Americana

El 1 de septiembre de 2020 llega este clásico del cine en el que remos a Kevin Spacey en el papel de un padre de familia que se esfuerza por soportar a una esposa perfeccionista y un empleo poco satisfactorio, un hombre que se obsesiona con una amiga de su malhumorada hija.

10. Annabelle 2: La creación

Si quieres un poco de terror en tu vida, el 7 de septiembre llega la segunda entrega de la saga de la muñeca diabólica más famosa del cine: Anabelle. Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.