Viva El Paso!

McKelligon Canyon

PUBLICIDAD

Desde el 1 de julio hasta el 6 de agosto

Presentaciones viernes y sábado

Julio: 15-16, 22-23

Agosto: 5-6

8:00 pm

Boletos: $24.00 dlls adultos; $16.00 dlls niños de 2-12 años, adultos de 65 y más y militares con ID válida

De venta en ticketmaster.com y la taquilla del Plaza Theatre 915-231-1100

Cuatro siglos, cuatro culturas, una ciudad, así se resume el espectáculo de ‘Viva El Paso!’que es ya una tradición del verano en esta frontera.

Así que no olvides agendar dentro de tus planes de vacaciones una visita para disfrutar de este épico show musical al aire libre, en el que se representan 400 años de historia y cultura del desierto del suroeste.

Las presentaciones, que son cada viernes y sábado a las 8:00 pm, dieron inicio el pasado 1 de julio y terminan el 6 de agosto, por lo que todavía quedan tres fines de semana más para poder ser testigo de esta representación con más de 40 años de historia en la ciudad.

El anfiteatro del McKelligon Canyon, enclavado en la Montaña Franklin de El Paso, es el mudo testigo y escenario de ‘Viva El Paso!’, una de las más reconocidas atracciones de esta zona fronteriza.

Un poco de historia

Según el sitio oficial de Viva El Paso!, todo empieza en 1978, cuando ‘El Paso del Norte’ renace como ‘Viva El Paso!’ con un nuevo concepto en su producción y energía, y también con un nuevo director, Héctor Serrano.

En 1979, la segunda temporada de este espectáculo, Serrano escribió: “¡No hay nada más alrededor como Viva El Paso! Muy a menudo, nuestro mayor problema es encontrar una ‘etiqueta’ para la producción. Viva! es un ‘drama al aire libre’, pero no lo es. Viva! es un ‘concurso’, pero, de nuevo, no del todo. Es un ‘drama histórico’, pero no lo es; y es un ‘musical al aire libre’ (y, una vez más, no).”

La siguiente temporada Serrano escribió: “Viva El Paso! sigue siendo el mayor desafío de mi vida. Rindiendo homenaje al gran suroeste de Estados Unidos, brindando al talento local la oportunidad de brillar, desarrollando una producción creativa, entretenida y altamente cultural... de eso está hecho este espectáculo, y al igual que los sueños, se hace realidad todos los veranos. . Espero que lo disfruten una y otra y otra vez.”

A través de los años Viva El Paso! no solo ha entretenido y cautivado al público de El Paso y la región circundante, sino que también ha emocionado a los visitantes y recién llegados a esta área. Muchos de los mejores artistas de El Paso han pasado los veranos como miembros de conjuntos, directores, diseñadores, coreógrafos y equipo técnico. Héctor Serrano declaró en un artículo de revista de 1980 titulado ‘Promoviendo las artes’, que “Viva El Paso! continúa creciendo y cambiando cada año. … El secreto del éxito de Viva El Paso! es que ofrece entretenimiento para toda la familia.”