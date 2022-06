Están a la moda

Ciudad de México — Más de 450 años han pasado desde que carreras como Derecho y Medicina comenzaron a impartirse en México, pero continúan tan vigentes como en el siglo 16 gracias a la demanda social por sus egresados y a la constante actualización de sus planes de estudio.

Aunque los temarios suelen renovarse cada que las universidades lo consideran pertinente, por ejemplo cada lustro, es factible que el contenido de las materias se modifique semestral o anualmente para incluir novedades en cuanto a legislación, bibliografía y casos de estudio, señala Lourdes González, subdirectora de la Escuela de Medicina de la UP.

"A veces hay que hacer adecuaciones en la forma de evaluar, en los tiempos que se dedican a cada tópico, pero en otras ocasiones son más de fondo".

Tal podría ser el caso de una patología para la que se ha aprobado un nuevo tratamiento, explica.

A decir de Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, es la urgencia de la sociedad por estas profesiones lo que mantiene el interés por estudiarlas.

"Estamos viviendo una época de gran inseguridad, de violencia contra las mujeres y de falta de respeto del Estado de derecho por muchas autoridades. Si vives en una sociedad conflictuada hay mucho trabajo, lamentablemente".

En las licenciaturas que cuentan con una larga tradición, los conocimientos de figuras emblemáticas de la antigüedad, como Hipócrates, Aristóteles y Pitágoras, así como los de íconos de otras épocas, como Ada Lovelace y Henri Fayol, convergen con nociones actuales permeadas de innovación tecnológica.

Tras aprender conceptos y aspectos normativos de cada profesión en asignaturas elementales, los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos en áreas de vanguardia, como Arquitectura Bioclimática.

"Necesitan una base común, clásica y sólida que les permita después diversificarse. Por supuesto, la introducción de nuevas tecnologías siempre hace al trabajo distinto e interesante", resalta Gabriela Estrada Díaz, coordinadora de la licenciatura en Arquitectura de la Ibero.

Por otro lado, Erick Lee Guzmán, docente de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del IPN, destaca que los investigadores fungen como una piedra angular para modernizar la malla curricular.

"Al estar desarrollando investigación de punta en temas de Física y Matemáticas, al impartir los cursos transmiten sus conocimientos", sostiene.

En general, las instituciones de educación superior cuentan con departamentos dedicados a actualizar los planes de estudio con base en los requerimientos del mercado y los comentarios del claustro académico, profesionistas y estudiantes.

"Los profesores actualizamos nuestro contenido de las materias. Todos los semestres, si hay alguna novedad de teoría, trato de incluirla, (así como) aplicaciones de lo que estoy enseñando", comparte Javier Medrano, director de la licenciatura en Administración del ITAM.

Varios de los empleadores, precisa José Ramón Barreiro, director de la Facultad de Negocios de La Salle, son ex alumnos que mantienen vínculos con su alma mater.

"Nos ayudan mucho en la actualización. Nos dicen: 'necesitamos que les metan temas más digitales, más inglés o nos gustaría que vinieran más formados en estas metodologías'", detalla.

TABLA

De ayer y hoy

Algunas de las licenciaturas más antiguas se encuentran entre las más demandadas del País.

TABLA

Administración

-Su antecedente en México se remonta al Instituto Comercial, que abrió sus puertas en 1845. En la actualidad, es la carrera con más estudiantes, según el Imco.

-Ya que el desarrollo de los países está relacionado con el crecimiento de sus empresas, sigue muy vigente porque sus egresados son especialistas en gestionar de forma eficiente y exitosa cualquier tipo de negocio, asegura Javier Medrano del ITAM.

-Una nueva área que los demanda son los emprendimientos, tanto tradicionales como digitales, así que los estudios ahora integran marketing digital, análisis de grandes cantidades de datos, tecnologías financieras como blockchain y criptomonedas, pronósticos de crecimiento y financiamiento.

-"Cada vez hay más empresas que arrancan muy pequeñitas, pero rápidamente se consolidad con un potencial muy alto de crecimiento. Se necesitan profesionistas que ayuden a desarrollar emprendimientos, a lanzarlos, consolidarlos y gestionarlos. Es una disciplina que nunca va a desaparecer", afirma Medrano.

TABLA

Matrícula: 1,068,595 estudiantes

1 lugar en cantidad de profesionistas

Salario mensual promedio: 12,788 pesos

TABLA

Arquitectura

-Su origen se remonta a la Real Academia de San Carlos de la Nueva España, fundada en 1785. -Fue la primera escuela de pintura, escultura y arquitectura de América.

-Se ha convertido en punto de partida no sólo para quienes quieren proyectar, diseñar y construir edificaciones, sino también para aquellos interesados en la planeación urbana, escenografía, iluminación, desarrollo inmobiliario y ambientes virtuales para videojuegos, cuenta Gabriela Estrada Díaz de la Ibero.

-Cada vez aumenta más la necesidad de crear espacios sustentables para vivir en armonía con la naturaleza, por lo que ahora se estudia cómo hacer más eficientes los sistemas de energía, la gestión de residuos y el uso de agua, así como materiales amigables con el medio ambiente.

- "Tiene el sabor de los clásicos. Teniendo una base sólida de conocimientos básicos después puedes aplicarlos en diferentes especialidades. La Arquitectura sigue siendo una opción que te permite profesionalmente dirigirte a muchos lados", asevera.

TABLA

Matrícula: 154,702 estudiantes

14 lugar en cantidad de profesionistas

Salario mensual promedio: 15,603 pesos

TABLA

Contabilidad

- El Instituto Comercial, inaugurado en 1845 y cerrado en 1847 por la intervención de Estados Unidos, es antecedente de esta carrera.

-Desde entonces, cualquier tipo de organización demanda contadores para optimizar la gestión de sus recursos financieros. En los últimos años, se convirtieron en estrategas de finanzas que ayudan a tomar decisiones para que los negocios prosperen, subraya José Ramón Barreiro de La Salle México.

-Conocimientos en fintech, emprendimiento y sustentabilidad son parte de su formación actual, al igual que el cumplimiento normativo o "compliance", es decir, establecer políticas para garantizar que las actividades se desarrollen conforme a la normatividad y prevenir riesgos penales.

- "Contaduría y Finanzas son muy demandadas porque cualquier organización requiere (administrar) números. Evolucionarán las formas para hacer las cosas mucho más digitales y automatizadas, pero al final necesitas gente que piense de manera estratégica para tomar decisiones", enfatiza Barreiro.

TABLA

Matrícula: 254,443 estudiantes

3 lugar en cantidad de profesionistas

Salario mensual promedio: 12,878 pesos

TABLA

Derecho

-Sus orígenes en el País datan de 1553, cuando se inauguró la Real y Pontificia Universidad de México. Una de las cátedras que impartía era la de leyes.

-Mientras existan conflictos y violaciones seguirá como una de las carreras más demandadas, opina Raúl Contreras Bustamante de la UNAM. Está en tendencia enseñar que el litigio debe ser el último recurso para resolver una controversia, aclara el directivo. Aunque civil y familiar son las áreas más socorridas, cada vez hay mayor necesidad de expertos en derecho sanitario e indígena, en telecomunicaciones y en mediación y medios alternativos de resolución de conflictos. También en derecho corporativo y de comercio exterior. Asuntos ambientales como cambio climático, desarrollo sustentable y protección de los animales se han abierto paso en las universidades. "Resolver las cosas de manera litigiosa, conocer la ley y poder tener una participación en la sociedad del lado del Derecho es algo que sigue siendo atractivo", dice Contreras Bustamante.

TABLA

- Matrícula: 402,837 estudiantes

- 2 lugar en cantidad de profesionistas

- Salario mensual promedio: 13,313 pesos

TABLA

Matemáticas

- La primera cátedra de Matemáticas y Astrología se impartió en 1637 en la Real y Pontifica Universidad de México. Se considera el punto de partida de la ciencia moderna del País.

- Su popularidad incrementó en años recientes por el auge de la computación, pues es un área que precisa expertos en álgebra, cálculo y probabilidad, áreas que dominan los matemáticos, señala Erick Lee Guzmán del IPN.

- Ahora incluye asignaturas de Inteligencia Artificial, cómputo en la nube y programación para atender la alta demanda del desarrollo de software, pero otro sector que requiere a sus graduados es la financiera para realizar cálculos de riesgos económicos. La investigación también tiene buenas perspectivas por sus aplicaciones.

- "Las matemáticas, a final de cuentas, son el lenguaje de la ciencia y de las ingenierías. Por eso se mantienen vigentes. El matemático puede afrontar problemas de investigación y de matemática abstracta ypura, pero sus conocimientos le permiten incursionar en (otras) áreas".

TABLA

- Matrícula: 15,125 estudiantes

- 45 lugar en cantidad de profesionistas

- Salario mensual promedio: 11,636 pesos

TABLA

Medicina

- Los estudios de Medicina surgieron a partir de la creación de la Real y Pontificia Universidad de México, inaugurada en 1553. Ese año se otorgó el primer diploma médico del País.

- A decir de Lourdes González, subdirectora de la Escuela de Medicina de la UP, la tecnología se ha convertido en una gran aliada para los médicos, pues les ha facilitado la atención de los pacientes.

- Aparte de incluir nuevas patologías y tratamientos, la carrera ha sumado en los últimos años asignaturas de rehabilitación, cuidados paliativos y estudio del genoma (genómica). Por la pandemia del Covid-19, subió el interés por tratar la salud mental y mejorar la calidad de la atención, precisa la directiva, tópico que se aborda durante todos los años de estudio.

- "Es muy importante que la atención de la salud tenga un componente humano. Es algo que difícilmente va a ser sustituido por un robot. Medicina, Enfermería y Psicología son disciplinas que no van a desaparecer siempre y cuando exista la humanidad", considera González.

TABLA

- Matrícula: 188,379 estudiantes

- 10 lugar en cantidad de profesionistas

- Salario mensual promedio: 17,846 pesos

Con información de la UNAM y Compara Carreras 2022 del Imco.

TABLA

Conóceles

José Javier Medrano Pérez

- Cargo: Director de la licenciatura en Administración del ITAM

- Estudios: Licenciatura en Administración en el ITAM, master en Negocios por Internet en ISDI y maestría en Administración Global en la Universidad Estatal de Arizona,EU.

Javier Medrano (LinkedIn)

"(En Administración) vas a tener una visión integral del negocio".

TABLA

Gabriela Estrada Díaz

- Cargo: Coordinadora de la licenciatura en Arquitectura de la Ibero

- Estudios: Licenciatura en Arquitectura en la U. Veracruzana, maestría en Estudios Urbanos en El Colmex, master en Urbanismo en el Instituto de Urbanismo de París, Francia, y doctorado en Urbanismo yPlaneación Urbana por la Universidad de París-Este, Francia.

- @arqibero (Instagram)

-"Es muy emocionante hacer propuestas (.) y luego ver cómo se construyen".

TABLA

José Ramón Barreiro Iglesias

- Cargo: Director de la Facultad de Negocios de La Salle México

- Estudios: Licenciatura en Administración y maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano en La Salle México.

José Ramón Barreiro Iglesias (LinkedIn)

-"(Los negocios) no funcionan nada más con innovación y marketing".

TABLA

Raúl Contreras Bustamante

- Cargo: Director de la Facultad de Derecho de la UNAM

- Estudios: Licenciatura en Derecho y doctorado en Derecho en la UNAM y doctorado en Derecho en la U. de Salamanca, España.

- @DerechoUNAM (Facebook)

- "Estudiar Derecho (.) sirve a la sociedad y ayuda a preservar la paz y la seguridad".

TABLA

Erick Lee Guzmán

- Cargo: Investigador de la ESFM del IPN

- Estudios: Licenciatura en Física y Matemáticas en el IPN y maestría en Ciencias en Matemáticas en el Cinvestav.

- @ESFM.IPN.OFICIAL (Facebook)

"- Las matemáticas se pueden ver como un lenguaje para entender el mundo".

María de Lourdes González del Rincón

- Cargo: Subdirectora general de la Escuela de Medicina de la UP México

- Estudios: Licenciatura en Médico Cirujano y maestría en Bioética en la UP, especialidad en Genética Médica en el Hospital General de México y posgrado de alta especialidad en Neurogenética en el INNN-UNAM.

- @UPMexico (Facebook)

- "Un médico debe tener muchísimo conocimiento científico y (.) trato con los pacientes".

Certifícate

Aparte de estudiar cursos y posgrados, otra forma de actualización es realizar una certificación. Según los expertos consultados, estas son algunas de las más buscadas:

- Administración: Analista Financiero Certificado (CFA) y Bloomberg Terminal para finanzas. Google Analytics y Google Ads para marketing digital.

- Arquitectura: LEED Green Associate y Advanced Professional (AP) denota competencia en diseño, construcción y operaciones sustentables.

- Contabilidad: Contador Público Certificado (CPC) para contabilidad financiera. Figura 3 (Asesor en Estrategias de Inversión) para asesorar inversionistas.

- Derecho: en México no existen certificados para esta área, asegura Contreras, así que los egresados recurren a cursos, diplomados y posgrados para actualizarse.

- Matemáticas: hay certificaciones para cada lenguaje de programación y para los softwares de compañías como Amazon, IBM, Microsoft y Oracle.

- Medicina: cada cinco años, los médicos especialistas son certificados por los consejos de sus respectivas especialidades médicas (bit.ly/38dkZfY).

Recursos a tu alcance

Conoce las carreras a través de libros, series y películas recomendadas por los especialistas entrevistados.

- Administración: Mad Men (2007), Pasante de moda (N. Meyers, 2015) y Los primeros 90 días (M.D. Watkins, 2017).

- Arquitectura: Ciudades para la gente (J. Gehl, 2010), Las casas más extraordinarias del mundo (2017) yAbstract: The Art of Design (2017).

- Contabilidad: Mi gran pequeña granja (J. Chester, 2018), We Crashed (2022) e Inventando a Anna (2022).

- Derecho: ¿Qué es una Constitución? (F. Lassalle, 1862), Filadelfia (J. Demme, 1993) y La columna de hierro (T. Caldwell, 1965).

- Matemáticas: La prueba (J. Madden, 2005), A man following a different path. A lesson from Perelman (2011) y Un don excepcional (M. Webb, 2017).

- Medicina: Médico de cuerpos y almas (T. Caldwell, 1960), El comité de la muerte (N. Gordon, 1969) yTrilogía Cole (N. Gordon).