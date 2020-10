¡El juego está por comenzar!

Este 25, 29, 30 y 31 de octubre, los Zombies invadirán nuestro territorio y algunos humanos deben intentar sobrevivir a su ataque.

Si eres un devoto amante de las armas, cazador, entusiasta del paintball, videojugador, o aventurero al aire libre, Battle in the city laser tag es una de las mejores opciones de entretenimiento para ti.

A diferencia de otros juegos similares (paintball y airsoft), en Battle in the city laser, un jugador golpea no con la pelota, sino con el rayo infrarrojo (el mismo que se usa, por ejemplo, en el control remoto de tu TV).

Un rayo infrarrojo es emitido por el etiquetador de un jugador y aceptado por sensores infrarrojos que se fijan en una correa (generalmente en la cabeza) de otro jugador.

Una vez que el jugador recibe un cierto número de golpes, su propia arma deja de funcionar.

Un juego deportivo y táctico que imita operaciones militares donde hay torneos y eventos de láser con juegos de multijugadores como: captura por tiempo, captura triple, tira y afloja, captura por tiros y levanta la bandera donde tendrás acciones de lo más emocionantes en tu vida.

Para mantener todo el lugar como un sitio seguro por efectos de la pandemia,

los jugadores deben traer sus propias máscaras y usarla todo el tiempo, reducir la cercanía física y mantener 6 pies de espacio entre jugadores, lavarse las manos antes y después de los juegos y/o al compartir el equipo.

Más información al teléfono 915-920-7762.

SOBREVIVIENTES VS ZOMBIES

etiqueta laser de Halloween

25, 29. 30 y 31 de octubre de 2020

1:00 PM - 9:00 PM

*La mejor hora para asistir el día 25 de octubre se recomienda a las 6:30 p.m

Epic Railyard Event Center

2201 E Mills Ave El Paso, Texas 79901