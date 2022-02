Chicago y su puñado de éxitos

Regresa a El Paso una de las bandas más representativas del rock estadunidense: Chicago.

Con un puñado de éxitos que se insertan en el soft rock y su fusión con el jazz y el progresivo, la agrupación complacerá al público durante el espectáculo que tendrá lugar el 3 de marzo en el Abraham Chavez Theatre.

Nacida en la ciudad del mismo nombre, en 1967, Chicago es, junto a Blood, Sweat & Tears, la banda más exitosa en términos comerciales de lo que se dio a llamar las ‘Big Bands’ del rock.

Su permanencia en los escenarios luego de más de medio siglo demuestra el liderazgo del grupo dentro de su género, y en general en la música popular.

A la cita que tendrá con los fronterizos llega con repertorio que incluye los éxitos más escuchados y coreados por miles de fanáticos en todo el mundo, como ‘Hard to Say I’m Sorry’, ‘If You Leave Me Now’, ‘You’re The Inspiration’ y ‘Glory of Love’.

El primer álbum que lanzó fue bajo el nombre de Chicago Transit Authority, para luego quedarse únicamente como Chicago. Vendría entonces una etapa muy productiva, con Peter Cetera al frente, misma que se extendería hasta inicios de los años ochenta, cuando alcanzaron la cumbre.

Chicago ha cambiado de integrantes a lo largo de su historia, pero nunca ha dejado de tocar; ese constante contacto con su público es el motivo por el cual las localidades de sus conciertos siempre están ocupadas.

3 de marzo a las 8:00 p.m.

Abraham Chavez Theatre

Entrada: desde 48 hasta 350 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster