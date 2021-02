Amoroso aroma

Descubre cuál es la fragancia ideal para elevar su personalidad. Te decimos qué tipo de notas van mejor con su estilo y que además harán sentir muy segura a tu

pareja este San Valentín.

Con estos consejos podrás expresarle lo que sientes sin una sola palabra; sólo necesitas identificar su tipo de personalidad.

Extrovertida

Este grupo tiende a apostar por perfumes frescos, enérgicos, chispeantes con cítricos o tonos de vétiver. Una excelente opción es Mon Guerlain EDP de Guerlain pues juega con las notas olfativas de varias familias como la mandarina mezclada con lavanda Carla, jazmín Sambac y la envolvente vainilla de Tahiti

Introvertida

Los acordes más misteriosos como los orientales o los especiados son ideales para preservar cierta discreción. Touch by Tous es muy especial porque combina 4 elementos básicos: cuero, oro, esencia y cristal. Además, su fijación es profunda, por lo que el aroma perdurará sobre tu piel durante todo el día.

Sofisticada

Es ideal para las mujeres elegantes y de estilo original. Resalta cada accesorio con una esencia exclusiva y ‘chic’ con un toque de energía paramotivarte cada día. Opta por The Only One de Dolce & Gabbana, que incluso en el nombre es una gran representante de esta personalidad.

Alegre

Literalmente, Joy de Dior representa esa vibra única e irresistible de las personalidades divertidas. El secreto está en la bergamota y mandarina en combinación con la rosa de Grasse y el jazmín, simplemente embriagador.

Clásica

Sin duda, Chanel es sinónimo de atemporalidad y moda clásica, por ello un aroma ultra femenino como Coco Mademoiselle es ideal para ti. Cuenta con un espíritu fresco y oriental gracias a sus notas de naranja, jazmín, rosa y pachulí.

Natural

Ya sea que tengas una conexión especial con la naturaleza o prefieras siempre un ‘look’ muy orgánico, tienes que apostar por un ícono de Hermés, el Terre D’Hermes Eau Intense Vetiver, una esencia que resalta por estar arraigada a la tierra con un corazón amaderado vegetal.

Romántica

Si tienes una personalidad amorosa, el aroma de Love Story de Chloé te va a seducir totalmente con su delicadeza, la cual rinde homenaje a las flores con el cedro en mezcla con jazmín, y la flor de naranja.

Sensual

Si te gusta incluir un toque sexy en tu estilo, el perfume Good Girl de Carolina Herrera, que también resulta fresco gracias a la yuberosa y el jazmín, sumados al haba de Tonka y al Cacao. Con estos ingredientes vas a enamorar a donde quiera que vayas.

Dulce

Los aromas dulces son favoritos de los jóvenes, aunque no exclusivamente. Para que elijas una fragancia más versátil, Angel de Thierry Mugler es una explosión de bergamota, frutos rojos, vainilla y pachulí.

Atrevida

Necesitas un homenaje a la libertad para expresar esas ganas de ser tu misma en todo momento. L’Interdit de Givenchy es inolvidable, intenso, elegante y único; también representa una invitación para superar los límites de los preconcebido, así que déjate llevar por su mezcla de flores negras.