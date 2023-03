Acompaña a mujeres en momento clave

Casi tres décadas como ginecóloga obstetra y Aurora de la Paz sigue fascinada por su profesión.

La amplia carrera desarrollada por la especialista siempre ha tenido base en Ciudad Juárez, de la cual 15 años la ha hecho en el Centro Médico de Especialidades.

En el reconocido nosocomio local ha atendido a muchas mujeres, a quienes ha asistido para sobrellevar padecimientos relacionados con el género, en sus distintas etapas.

Así, Aurora de la Paz se dedica al control prenatal, a los trastornos menstruales en adolescentes, pero a últimas fechas se ha enfocado más en el climaterio y la menopausia, campo en el que hizo una maestría en la Universidad de España.

“Esto me ha ayudado mucho a entender los cambios por los que pasamos y a los que vamos a llegar todas las mujeres, ese sentir de que estás desvalido, que ya no tienes la energía, que tus proyectos se ven minimizados, pero yo les digo que es cuando tienen que proyectar lo que quieren hacer porque ya educaron a sus hijos, ya son universitarios, y tienes que volver tu atención a ti misma, a todos esas metas que dejaste postergadas por la crianza, o a lo mejor no tienes hijos pero hiciste otras cosas que no estaban en tu proyecto personal porque quisiste apoyar a tu familia”, expresa la ginecóloga.

“Es la etapa de mayor plenitud en la mujer, en la que puedes consentirte, ya tienes esa experiencia de los años y sabes qué es lo que quieres para ti, para tomar decisiones más asertivas, pero también pasa lo contrario, que llegan a la menopausia y se vuelven más indecisas, y esa parte me gusta de mi profesión, cambiarles el chip para ayudar a empoderarlas, para que vuelvan a tener esa seguridad”.

La egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) señala que con el declive hormonal que se presenta a cierta edad viene la tristeza, la desmotivación, la falta de proyectos, y algo muy importante, la inapetencia sexual, que no debe aceptarse como algo normal.

“Cuando llega esa etapa se cree que así debe de ser el resto de la vida, y no, nosotros somos seres sexuados y el deseo sexual muere cuando uno muere. Sí hay un desbalance, pero pueden volver a sentirse de treinta y tantos, tener esa energía y esa vitalidad, esa mentalidad jovial para hacer muchas cosas que dejaron en pausa”.

Aurora de la Paz pone el ejemplo, pues ella es una mujer activa con un constante deseo de aprender cosas nuevas.

“A mí me gusta mucho aprender, el cerebro también envejece y lo tienes que ejercitar, ya sea que viajes, que conozcas gente, otra cultura, otra disciplina. A mí me gusta mucho aprender de la gente porque siempre te deja una enseñanza”.

Sobre su relación con otras especialistas del hospital, dice que en general todas han aprendido a convivir, a respetarse y a no provocar tropiezos entre ellas, sino al contrario, siempre están dispuestas a apoyarse.

“Aplicamos la sororidad en la medida que podemos porque estamos en un ambiente competitivo, y en una carrera donde domina el género masculino. Por fortuna ya somos más mujeres médicos en el hospital y es un ambiente de trabajo muy bonito”.