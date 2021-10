• ¿Y qué harán con los chuecos en los corralones?

• Es intensa la pelea por el pastel en Juárez

• Que no “senos olvide”, dice la perredista

• Transan hasta con la ecología en Infonavit

De septiembre a diciembre del 2020 y los primeros meses del 2021 anduvo Javier Corral con la espada insólitamente desenvainada contra los propietarios de vehículos chuecos, “indocumentados”.

Fueron tomadas poco en serio las primeras amenazas porque sus razones fueron las mismas de sus antecesores, todas achacando la inseguridad a los vehículos sin identificación y no presentando datos objetivos sobre el particular.

Desde luego jamás tocó su conveniencia política la responsabilidad de la federación en el ingreso ilegal de los automotores. Todos pasaron o con el visto bueno de los agentes aduanales o de policías federales (hoy Guardia Nacional).

Sus advertencias sonaban más a desesperación porque ahogaban a sus administración los homicidios en todo el estado.

Con todo y dudas, pero en particular sin protocolo legal mayor que la fuerza policiaca, Corral ordenó los decomisos y sus policías llevaron sin control alguno cientos y cientos de “chuecos” a los corralones.

“Los vehículos que sean aseguradas a partir de mañana no podrán ser recuperadas por sus dueños porque serán puestas a disposición de la Secretaría de Hacienda del Estado en calidad de contrabando y depositadas en los corralones de la Fiscalía”, dijo en tono ingrato el entonces fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, hoy prófugo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Muy pronto no hubo corralones dónde meter aquellas unidades, en miles de casos obtenidas por sus propietarios con enormes sacrificios económicos frente a la imposibilidad de adquirir vehículos nacionales para sus desplazamientos al “mandado”, al hospital, a la escuela y hasta los días de campo...

Ayer quedó más claro todavía que los “chuecos” serán regularizados. A los anuncios llevados a cabo por AMLO le siguió ayer una conferencia de prensa de varios diputados federales de Morena, con el exalcalde Armando Cabada a la cabeza. No dejaron lugar a dudas que la regularización sigue, que costará en general dos mil 500 pesos y que ese dinero se quedará para arreglar vialidades de la ciudad.

¿Y los tres mil, cuatro mil o cinco mil carros en los corralones?. La respuesta debe ser rápidamente generada por el gobierno federal, el estatal y el municipio.

Al abuso del decomiso no puede ser agregada la discriminación y más injusticia.

***

Apenas la semana pasada presentó su renuncia como Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua de Ciudad Juárez, Jorge Domínguez Cortez. Se supone que de inmediato debió entrar en su lugar el corralista renegado, Sergio Nevárez Rodríguez.

Ese retraso tiene una explicación secreta tras los muros gubernamentales. Da la casualidad que, a una semana de que fuera enviada la propuesta al Consejo de la Junta Central para su ratificación, el tema no avanza y no es precisamente por falta de voluntad de los consejeros, ni mucho menos por falta de tiempo.

Se trata del tradicional estira y afloja entre el propio Nevárez y algunos representantes del gobierno estatal en Juárez que, en nombre de la gobernadora, Maru Campos, reclaman espacios en la lucrativa descentralizada.

Sergio hizo ya su primer berrinche porque le quieren entregar la descentralizada con todo y compromisos laborales de quienes trabajaron en campaña electoral. O sea, él será Director Ejecutivo, o Presidente como es popularmente conocida la posición, pero el equipo de la gobernadora quiere pedazos del pastel; y no delgados, de los más anchos, y doble vaso de refresco.

El empresario papelero ha exigido que no le amarren las manos al menos en las principales direcciones con que cuenta la junta. Hemos sabido que ya han sido tres los invitados de Nevárez que se han acercado a medirse sus respectivas sillas sin que hasta el momento se puedan sentar por falta de nombramiento.

Las áreas que han sido visitadas por los recomendados del futuro Director de la descentralizada son la Tesorería, la Dirección Comercial y la Coordinación de Comunicación Social, esta última por el teólogo y golfista, Daniel Valles, cuyo mayor mérito es acompañar a Nevárez cuando, cada domingo, se avienta los 18 hoyos del exclusivo campo del Club Campestre de Juárez.

Ha rechazado con toda la fuerza de su corazón ultra religioso a Rogelio Muñoz, en Tesorería; y a Víctor Estala, en la Dirección Comercial, propuestos por otros integrantes del equipo ganador de la gubernatura.

A ver si el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui, tiene tiempo de venir a Juárez y poner los puntos sobre las íes no solamente ahí, sino también en Bachilleres, Obras Pública (hablamos ayer bastante de este tema), Innovación, Función Pública, Recaudación de Rentas, etc., donde, como decían los clásicos, los jefes de los grupos se están dando a mano limpia para quedarse con esos espacios porque en Juárez no hay réferi.

***

Muy provocativa resultó la diputada Yesenia Reyes Calzadías al encabezar una marcha con motivo del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama en su natal Nuevo Casas Grandes.

“Acción Juvenil que no senos olvide” (sic), fue la frase que usó de bandera la legisladora, con la que renegó de su nueva filiación perredista que le obligaron a tener en el Congreso del Estado, para que el PRD tuviera esa falsa representación patrocinada por su alianza con el PAN.

Fuera del juego de palabras, lo que hubo de fondo fue su protesta para recordar su origen en Acción Juvenil del albiazul. Y es que nada le molesta más, aseguran en la torre legislativa de la capital, que le digan perredista.

Esa forma de molestarla y la facilidad con la que se prende la oficialmente perredista han sabido aprovecharla los opositores.

En la sesión de ayer del Congreso, América García Soto, de Movimiento Ciudadano, se dio vuelo con alusiones a Reyes Calzadías, por un pique ya tiene años, cuando la primera era opositora de la región y la segunda alcaldesa de NCG con las siglas del albiazul.

Ahora se acusaron de faltar a reuniones regionales para verificar las condiciones del sistema de salud, igual que en otras ocasiones se han atacado por los más variados motivos.

Fueron tan intensas las alusiones que la presidenta del Congreso, Georgina Bujanda, debió llamar al orden, igual que el coordinador del rebaño panista, Mario Vázquez Robles.

Sobra decir que del debate entre la representante de MC y la del PRD no hubo resultado favorable alguno.

***

El Infonavit dispone desde hace algunos años de un bono especial para ecotecnologías, con el que son dotados los beneficiarios de un crédito hipotecario, con el fin de incorporar aditamentos a los hogares nuevos y viejos para el ahorro de agua, luz y gas.

El vale ecológico que entrega el organismo federal va en función del ahorro para la vivienda con que cuenta cada derechohabiente, el monto del préstamo que se le otorga y otros factores, por el que puede ir de unos cuantos miles a varias decenas de miles de pesos.

Pero desde la llegada del actual delegado del Infonavit, Jesús Octavio García Sáenz, una mafia de proveedores se ha apropiado de esos bonos de forma indirecta.

Resulta que sólo un puñado de vendedores están autorizados para canjear el bono de los derechohabientes, pero no son productores, fábricas, distribuidores reconocidos, sino un montón de intermediarios que le ponen un sobrecosto a los bienes superior al 20 por ciento.

Así, si alguien quiere comprar una lavadora que en el mercado vale 20 mil pesos, con el vale ecotecnológico y con los distribuidores autorizados, se debe pagar arriba de 24 mil pesos. Así con cualquier cosa, cualquier producto, lo que resulta sumamente sospechoso.

El colmo es que ahora, a recientes beneficiarios del crédito en Juárez, Chihuahua y Delicias, principalmente, les hacen el ofrecimiento de canjear el vale por efectivo con la módica comisión del 30 por ciento.

Vía WhatsApp (pueden verse capturas en versión digital de La Columna), de diferentes números contactan a los poseedores de vales sin canjear para ofrecerles el efectivo, pese a que ello constituye un fraude a la dependencia y al ciudadano.

Si el intermediarismo exagerado que permite el Infonavit ya es cuestionable, peor lo es que se promueva la defraudación con la bandera de la ecología.

***

Deslucido es lo menos que puede decirse del “foro económico” llevado a cabo en Juárez por las empresas Aras y Expansión, con el expresidente Felipe Calderón, y Enrique de la Madrid Cordero como principales expositores.

Era evidente que a los asistentes les interesaba saber algo distinto a las fallidas recetas económicas y de seguridad que pretendió redimir el polémico expresidente mexicano. Nada más con recordar la masacre en Salvárcar había para mejor guardar silencio.

Se lo dijo en su cara y frente a todos uno de los líderes de la Canacintra Juárez, Jesús Manuel Salayandía: “el gran coraje que nos da es que hizo retroceder a Juárez 20 años”.

Hubo algo de asistencia pero no estuvo ni la gobernadora, Maru Campos; ni el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar; en representación del Congreso, solo el diputado priista Omar Bazán, y eso en respaldo de su amigo de la Madrid.