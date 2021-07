Una Gran Alianza con la Ciudadanía

La próxima administración municipal de Ciudad Juárez, abrirá las puertas de par en par para que los ciudadanos participen en el ejercicio de gobierno mediante sus propuestas, por medio de iniciativas de los diferentes sectores sociales que redunden después en beneficio y satisfacción de las y los juarenses.

No hablamos de un asunto cosmético, realmente participarán los ciudadanos que así lo deseen, ya sea a través de las aportaciones que realicen en los cinco foros que estamos organizando para la conformación del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024: “Juntos Cambiemos Juárez”, y que iniciarán el 2 de agosto próximo; o podrán presentar directamente sus propuestas en las oficinas de transición, que serán admitidas para ser analizadas en breve.

También se disponen para este propósito las redes sociales de un servidor, principalmente mi página de Facebook y Twitter, donde se recibirán las iniciativas ciudadanas sin más protocolo ni requisito, la idea central es que los habitantes de Juárez participen y se convenzan de que podrán formar parte de esta gran alianza que estamos formando para sacar adelante a nuestra frontera desde el Gobierno municipal, a partir del 10 de septiembre.

Con la intención de involucrar las ideas, los anhelos de más gente en el Plan de Desarrollo Municipal, también realizaremos una serie de encuestas, tanto presenciales como telefónicas; y finalmente, las y los ciudadanos también podrán tener parte de este ejercicio, subiendo sus propuestas en el portal de internet: “forosjuarez.com”, el cual se encuentra activo desde el lunes pasado que fue presentado este programa.

La idea es que el Plan de Desarrollo Municipal esté alineado a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas con sus pilares de Desarrollo Sostenible (económico, social y medioambiental), con el propósito de erradicar la pobreza y reducir al máximo las desigualdades; pero sobre todo, el Plan de Desarrollo Municipal estará alineado a los intereses de las y los juarenses.

Para transformar una urbe tan grande como Juárez no podemos partir de los supuestos, de la sola experiencia de las administraciones anteriores, de tratar de evitar sus errores y emular sus programas exitosos; estoy plenamente convencido de que la mejor manera de hacerlo es atendiendo la realidad actual. Para construir una ciudad de avanzada necesitamos eliminar lo que no sirve y mejorar lo que ya está dando resultados, pero sin seguir el modelo anterior, el que no escuchaba al ciudadano de a pie, que no atendía las sugerencias de quienes padecen las consecuencias de malas obras o de programas sociales ineficientes o insuficientes, que sólo concentraban su atención en las cúpulas del poder económico o político.

Estamos ciertos de que este es el mejor camino, el de escuchar a la gente, pero también hemos dicho que muchas propuestas vendrán a completar las tareas que ya hemos delineado, otras vendrán a construir por sí solas nuevas rutas en el plan que habrá de seguir la próxima administración municipal; y otras más se quedarán de reserva, por resultar inviables en este momento. Esto se explicará al detalle, luego de que sean procesadas y analizadas todas las iniciativas que fueren presentadas en cualquiera de las cinco vías que estamos disponiendo para ello.

La participación ciudadana en la conformación del plan de gobierno o del presupuesto para los próximos tres años, no la asumimos como una moda, sino por una convicción personal, porque eso conlleva la transformación de la cual hemos hablado, porque es deber de todo servidor público escuchar y dar voz al pueblo que nos eligió, de lo contrario estaremos cayendo en los mismos errores de quienes nos antecedieron.

A la par le damos entrada a la transparencia, que se debe cumplir por norma, pero también por necesidad, no podemos conformarnos con cumplir la ley, debemos ir más allá, porque en la medida que transparentemos los procesos de la función pública, en la medida que abramos las puertas y ventanas de la administración, vamos a ganar la confianza de los gobernados, sin la cual no podrá haber una participación ciudadana genuina, incluso caeríamos en la simulación, por eso la decisión de comenzar con estos foros que nos darán mucha luz sobre aquello que les estuvo oculto a otras administraciones, por simple cerrazón, por costumbre, o por falta de acercamiento a la sociedad.

Es cierto, muchos de los temas que estaremos tratando en la edificación del Plan de Desarrollo Municipal son básicos y una obligación para la administración municipal, pero son fundamentales para un gobierno exitoso, y que no siempre se cumplen y menos se ponen a discusión de los ciudadanos. Si no atendemos lo básico, lo indispensable, es obvio que no podremos desarrollar ambiciosos programas, obras grandilocuentes que dejen testimonio de nuestro paso por el Ayuntamiento. No podremos aspirar a una ciudad de avanzada, como lo escribí párrafos arriba, si no cumplimos con lo esencial. Una vez que lo logremos podremos alcanzar la ciudad anhelada.

A continuación dejo la información sobre el programa de los foros “Juntos Cambiemos Juárez”, así como los subtemas que darán guía a los participantes.

En el primer foro: “Gobierno Moderno, Eficaz y Transparente”, se abordarán temas como la reestructura y disminución de la deuda pública, transparencia en los procesos de la administración, el combate a la corrupción, gobierno digital y austeridad en el gasto público, entre otros. Este tendrá lugar el 2 de agosto.

El 4 de agosto, en el siguiente foro “Orden Territorial y Urbano”, hablaremos de instrumentos de planeación, ciclovías, bacheo y pavimentación, deterioro ambiental, limpieza de parques y calles, entre otros.

El 12 de agosto abordaremos la “Justicia Social y Equidad de Género”, donde se incluye educación, cultura, salud, deporte, pobreza y marginación, apoyo a grupos vulnerables, violencia intrafamiliar, protección y desarrollo para las mujeres, oportunidades para adultos mayores, para jóvenes y mujeres.

La cuarta fecha, el 19 de agosto, se tiene programado: “Economía para el Bienestar”, donde trataremos desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, apertura rápida de empresas, empresas y créditos para mujeres, economía para la industria y manufactura, energías renovables y diversificación de la economía.

Para cerrar, el 20 de agosto presentamos el foro “Seguridad Comunitaria”, donde hablaremos de la prevención del delito, profesionalización y capacitación, servicios de emergencia, servicios de inteligencia, policía de proximidad, seguridad vial, entre otros.

Finalmente reitero la invitación a participar en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal para el período 2021-2024, a los maestros, a los empresarios de cualquier rango económico, a los comunicadores y periodistas, a mujeres trabajadoras y amas de casa, a estudiantes, líderes sociales y religiosos, a académicos e investigadores, a los artistas y deportistas, a todos los juarenses, con quienes transformaremos Ciudad Juárez.