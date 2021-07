De política y cosas peores | Los aviones se elevan contra el viento

Ciudad de México.- Motel Kamawa. Habitación número 210. Tras acabar el consabido trance ella le pregunta a él: "Afrodisio: ¿crees que seremos felices cuando nos casemos?". Responde él: "No lo sé, Dulcimela. Depende de quién nos toque". Doña Holofernes administraba la granja de don Poseidón, su cónyuge. Sucedió que el tractor que usaban para trabajar la tierra se incendió. Llamó doña Holofernes al agente de la aseguradora y le dijo: "Quiero el dinero del seguro". "Eso no funciona así, señora -le indicó el asegurador-. Le daremos otro tractor exactamente igual". "Está bien -accedió doña Holofernes-. Pero en ese caso cancele inmediatamente el seguro de vida de mi esposo". La mujer de Empédocles Etílez le reclamó, furiosa: "Anoche llegaste en perfecto estado de ebriedad". "Nada hay perfecto -replicó el cínico beodo-. Además ¿cómo sabes que llegué borracho?". Precisó la señora: "Porque lo querías hacer con el reloj de pedestal, y a mí me querías dar cuerda". Los aviones se elevan contra el viento. Sé que esa frase no es digna de inscribirse en bronce eterno o mármol duradero, y quizá ni siquiera en plastilina verde, pero cualquier piloto de aeroplano, ya sea avioneta o jet, confirmará su validez. La cito para decir que es lamentable que Morena no tenga frente a sí una Oposición fuerte. Si la tuviera, el partido de López Obrador sería un mejor partido, o, dicho mejor, sería un partido verdadero, y no un ente todavía inmaduro, sin estructura ni cohesión, y que depende para su existencia de un solo hombre. Eso obligaría a los morenistas a organizarse mejor y unirse más para no sufrir descalabros como el de la Ciudad de México. Pero el PRI está ahora dividido, enfrentado a sí mismo y en riesgo de volverse un satélite de López Obrador. El mayor peligro que afronta está dentro de él mismo. Lo representan los diputados priistas -sobre todo los plurinominales- dispuestos por razones de puro pragmatismo, y de intereses personales, a ser obsecuentes -su líder ya lo ha sido- con las iniciativas de AMLO. Por su parte el PAN está desmigajado, y el PRD en francas vías de extinción. Si se ha salvado de desaparecer es sólo por las alianzas que ha hecho con esos dos partidos. En la debilidad de la Oposición, y en la persona de su fundador, reside la fortaleza de Morena, y no en su propia fuerza, que no la tiene ahora consistente y firme. Aun así pienso que hay Morena para rato. Puedo augurar sin temor a equivocarme que el próximo presidente será un morenista. Esperemos que no sea otro López Obrador, y que por el bien del país no siga sus políticas. Lo que digo no significa que me esté adelantando a los hechos. Tres años se pasan pronto, aunque se nos hagan una eternidad. En la reunión de parejas don Chinguetas se tomó una copa o dos de más, y declaró, arrogante: "Los hombres deberíamos poder cambiar de esposa como cambiamos de automóvil, cada dos años". "¿Para qué? -intervino su señora, doña Macalota-. Tú ya hace años que ni manejas". El campeón de karate se casó. En la noche de bodas se lanzó sobre su flamante mujercita profiriendo su grito de combate: "¡Yaaaaaa!". Pasados 30 segundos ella le preguntó, decepcionada: "¿Ya?". La Cenicienta le pidió al príncipe: "¿Podrías devolverme mi zapatilla de cristal? Tengo otro baile esta misma noche". El gendarme sorprendió a una pareja en pleno acto en el parque municipal. La mujer se soltó profiriendo una sarta de insultos contra el jenízaro, y en seguida sacó una navaja. Manifestó el gendarme: "Quedan arrestados los dos. Usted, señora, por tener un arma ofensiva en su persona. Y usted, señor, por tener una persona ofensiva en su arma". FIN.

MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

La pequeñita echa a llorar. Su mamá la ha reprendido por una inocente travesura que hizo.

Acude el abuelo y toma en sus brazos a la niña. Le dice:

-No llores, hijita. Cada lágrima tuya vale un millón de pesos.

Acunada por su abuelo la pequeña se tranquiliza poco a poco. A fin de distraerla de su congoja el abuelo le pregunta:

-¿Cuánto te dije que vale una lágrima tuya?

Responde la chiquilla al tiempo que se enjuga las lágrimas con sus manitas:

-Ya no me acuerdo, abuelito. Pero es bastante.

El abuelo ríe.

Sonríe la mamá.

La niña ya no llora.

Se ha disipado la tormenta.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

". Se pronostica otra onda cálida.".

Vienen calurosos días.

El clima estará caliente.

¡Y acá nuestro Presidente

cerrando cervecerías!