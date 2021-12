-Toma vino mientras bombera está grave

-Las piedras rodando se encuentran

-Le dan estocada al último torerista

-UACh a la baja y la UACJ al alza

La joven bombera, Karla Herrera Valles, hoy se encuentra entre la vida y la muerte en el hospital Poliplaza, tras un acto de presumible negligencia por parte del personal de la misma institución, según acusan sus familiares.

Herrera fue llevada grave a dicho hospital, ubicado en la Pedro Rosales de León, donde no la atendieron durante horas, pese a llegar con un insoportable dolor estomacal y casi delirando por el padecimiento.

Fue el lunes alrededor de las 12 horas cuando arribaron con la paciente presa de una posible intoxicación medicamentosa.

Hasta ocho horas después fue cuando se dignaron a darle servicio. Para ese momento la mujer ya había tenido evacuaciones con sangre y la intoxicación se había extendido por el torrente sanguíneo, lo que prácticamente la postró antes de ser ingresada.

Por fin fue atendida e internada. La canalizaron y procedieron a realizarle una hemodiálisis.

Fue una devastadora noticia para sus familiares cuando les dijeron que la probabilidad de vida de la bombera es de apenas un 10 por ciento, pese a su juventud y buen estado de salud previo al lamentable incidente médico. La tardanza en la atención es lo que la llevó al límite.

Puede verse en foto reciente (en versión digital de La Columna), la pose alegre con su uniforme junto con un compañero de la misma profesión. Ahora ella está en coma.

Los bomberos y personal de Protección Civil Municipal son unos de los empleados maltratados por Poliplaza, pese a su heroico esfuerzo que realizan por los demás.

No son los únicos, igual los policías y trabajadores en general son despreciados por el caro y deficiente servicio que paga el Ayuntamiento a razón de 15 millones de pesos al mes o más, sin que nadie haya sido capaz de ponerle orden.

Las quejas y los escalofriantes testimonios de quienes padecen el servicio de Poliplaza Médica no dejan de surgir. Las deficiencias son añejas, pero no por eso tolerables para los miles de empleados municipales que no tienen otra alternativa de atención a su salud.

Tenemos también imágenes del dueño de Poliplaza, Enrique Soto Canales, vaciando botellas de vino en uno de los mejores restaurantes de cortes argentinos de la ciudad, justo el martes, mientras en su hospital continúa grave la mujer bombera por la posible negligencia de su hospital, publicitado como de “alta medicina y calidad humana”. Todo lo contrario.

***

Hoy presentamos en versión digital de La Columna la imagen en algún tiempo insólita de dos personajes posando para la lente de un teléfono celular en el Congreso del Estado. Los dos enfundados en sobrio saco gris y camisa sin corbata.

Corrían los años 2014 y 2015 cuando ambos no podían siquiera respirar el mismo aire del planeta tierra. Pelearon encarnizadamente por la presidencia del PAN estatal. Para el perdedor no quedó ni plato ni silla en la mesa partidaria; fue echado de la familia azul.

Uno de ellos ahora es el jefe de facto en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles; el otro es el número dos, y para muchos efectos operativos número uno, en la Presidencia Municipal de Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento.

En la foto de hoy no se nota en sus rostros ni una sola cicatriz, ni un arañazo, ni un solo gesto emocional que revele las severas, fatalmente políticas, secuelas de la antigua agresión mutua.

Vázquez derrotó a Ortiz en contienda por la presidencia del PAN en el Estado por tres mil 235 contra tres mil votos en mayo del 2014. Atrás de Vázquez, Javier Corral; atrás de Ortiz, su jefe político y amigo, Cruz Pérez Cuéllar.

La guerra fue sangrienta, un año más tarde no quedó piedra sobre piedra del crucisimo en Acción Nacional. Unos fueron expulsados, otros sancionados, otros se fueron por propio pie.

A Vázquez le siguió yendo muy bien. Fue usado por Corral temporalmente hasta que terminó por unirse en cuerpo y alma al equipo de Maru Campos que le abrió cancha en la Presidencia Municipal de Chihuahua desde 2016. Ahora tiene el Congreso como encargo de la jefa.

Ortiz y Cruz pasaron las de Caín entre 2016 y 2017 (ostracismo y otras penurias) hasta que su habilidad y visión política quirúrgica los colocó en 2018 en Morena, ese mismo año quedaron debidamente instalados en el Senado de la República y hoy son jefes de jefes en la Presidencia Municipal. Ni más, pero tampoco menos.

Héctor y Mario posaron para la foto quizá no por el principio evangélico del perdón. El funcionario juarense debió llevar al Congreso del Estado el presupuesto 2022 del municipio juarense para su respectiva aprobación. Se encontraron y dijeron whisky sin dificultades para la toma.

Bendito Dios que los colocó nuevamente como pares y pueden sonreír juntos de nuevo... mientras llega la siguiente batalla.

***

A Jorge Gutiérrez Casas le pusieron la bola y la bateó hasta el otro lado de la barda. No perdonó la burla contra el coordinador de regidores del PAN y presidente de ese partido en Juárez, Joob Quintín Flores.

El regidor priista, junior político de “Teto” Murguía, hizo circular ayer una foto donde posa él mismo a un lado de un cartel publicitario que anuncia una corrida en la “Plaza de Toros Madrid” bajo una severa explicación: “con superior permiso y si el tiempo no lo impide, se lidiarán, picarán, banderillarán y serán muertos a estoque, seis hermosos toros...”.

Pura mofa contra Quintín la de Gutiérrez Casas por la derrota que el primero sufrió el lunes en el Cabildo a manos de su compañera de partido, Austria Galindo, al ser votado el impuesto para corridas de toros. Joob propuso bajar de 12 a 10 por ciento; Austria respondió que a 18... y en 18 quedó por votación de 17 regidores contra tres.

Joob se molestó tanto que salió bufando de la sala de Cabildo aun con las banderillas clavadas y chorreando plasma. Gutiérrez le puso ayer la estocada mediática con su cuestionable sentido del humor.

Austria, de muy buena fe, quiso arreglar el entuerto en redes sociales cuando el daño está hecho.

“Respecto a la propuesta de poner en el mismo rubro a las corridas de toros y las peleas de gallos, fue partiendo de una conciencia personal; no tiene nada qué ver con mi fracción, es más sobre mi fuero interno”.

“En ningún momento hubo intención de comprometer a la fracción edilicia del Partido Acción Nacional, mucho menos contrariar al coordinador de la misma, con quien me une una amistad y coincido en muchos temas con él. Mi fracción sigue tan unida como siempre y entendemos en Acción Nacional que todos somos individuos con personalidad y personas con individualidad”.

Pero otra regidora del PAN, Alma Arredondo, no dejó pasar la oportunidad de quejarse de Joob en el grupo de WhatsApp de los regidores azules.

“Creo que nos hace falta sentarnos a dialogar y dejar claro entre todos qué sí y qué no. Hay temas en los que creo que no tenemos porqué quedarnos callados si son temas personales y creo que nos vamos a topar con varios así”.

“Por mis múltiples (malas) experiencias con Joob yo tengo pendiente una buena charla con todos, espero y sea pronto”.

No son mayoría los regidores panistas en el Cabildo, pero su voto y su voz, pueden ser determinantes en las decisiones que son tomadas ahí y son de impacto para la comunidad juarense.

***

El proyecto de presupuesto para el año venidero es indicativo de los excesos en los que incurrió el exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro Ramírez. La UACh es de las pocas instancias que tendrán reducciones en su gasto, cuando casi todas tendrán lo mismo o más que en 2021.

En este año actual, recibió la UACh mil 617 millones de pesos de presupuesto, todavía autorizado por Javier Corral en acuerdo con su pupilo Fierro.

Ya sin el rector derrochador, tendrá la universidad mil 611 millones de pesos, lo que en términos reales es una pérdida mayor dado el factor inflacionario. Pero así se estimó que puede operar sin complicación alguna y hasta pagar sus pasivos, lo que no se hizo en la gestión anterior.

El gasto recortado a ese nivel es obra del rector interino, Jesús Villalobos Jión, quien hizo los cálculos de las reducciones a partir de despidos de aviadores y eliminación de gastos innecesarios.

En contraparte aparece la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que si bien muestra un alza mínima y nulo crecimiento presupuestal en términos reales, no puede quejarse de lo padecido por la casa de estudios con sede en la capital.

La UACJ pasará de ejercer mil 647 millones de pesos en este año corriente, a mil 671 millones de pesos en 2022, lo que coloca a la institución en el nivel medio de las instancias públicas que si bien no crecen mucho en el gasto, tampoco pierden tanto.