Sin confinamientos

Cuernavaca.- ¿Se acuerda usted de las críticas a Suecia por no haber establecido un confinamiento forzoso en los meses más intensos de la pandemia de Covid-19? El entonces responsable en Suecia de responder a la pandemia, Anders Tegnell, fue cuestionado por los medios y por muchos colegas en otros países que siguieron el modelo chino de confinamientos obligatorios. El periódico británico The Guardian señaló el 3 de junio de 2020 que la tasa de mortalidad per cápita de Suecia había sido la más alta del mundo en los siete días terminados el 2 de junio de 2022. Tegnell señaló que el tiempo le daría la razón; que la pandemia no terminaría hasta que el mundo adquiriera una "inmunidad de rebaño", ya sea por infección o por vacunación.

¿Le ha dado la razón el tiempo? Sí, así lo sugiere un estudio, "Covid-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 20 Comparison Countries June 2021-March 2022", publicado en el Journal of the American Medical Association. La idea de evaluar el desempeño de las políticas de salud no por contagios o muertes por Covid, sino por exceso de mortalidad, busca eliminar la subjetividad en los registros de fallecimientos por enfermedad.

Alyssa Bilinski, de Brown University, con Kathryn Thompson y Ezekiel Emanuel encontraron que el mejor desempeño por mucho fue el de Nueva Zelanda, que sí impuso un confinamiento y solo tuvo 5.1 muertes en exceso por todas las causas por cada 100 mil personas. Suecia, sin embargo, es el segundo mejor país en la lista, con 32.4 muertes en exceso por cada 100 mil habitantes. Le siguen Bélgica con 33.9, Francia 37.2, España 42.5, Noruega 58.1, Dinamarca 60, Alemania 63.1, Italia 71.2 y Estados Unidos 145.5. Véase Faye Flame, "The Tragedy of Avoidable Covid Deaths", Bloomberg, 3.12.2022.

A principios de la pandemia la situación de Noruega y Dinamarca era comparada con frecuencia con la de Suecia para demostrar que este país, que tenía cifras más altas de contagios y muertes por covid, había cometido un error. Tegnell respondía que las menores tasas de contagio significaban también una menor inmunidad natural, que con el tiempo causaría mortalidad. Tuvo razón. La comparación de estos países escandinavos es significativa porque los tres tienen sistemas de salud muy desarrollados. Tegnell dejó este año Suecia y se fue a trabajar a la Organización Mundial de la Salud.

El estudio de Bilinski y sus colegas sugiere que, mucho más que los confinamientos, las tasas de vacunación fueron cruciales para reducir las muertes. Los 10 estados con mayor vacunación en Estados Unidos tuvieron un exceso de mortalidad de 65.1 por cada 100 mil; los 10 menos vacunados, 193.3.

México no está considerado en este estudio, pero tuvo un confinamiento estricto entre marzo y mayo de 2022 y confinamientos parciales, especialmente con el cierre de escuelas, durante muchos meses más. Las tasas de exceso de mortalidad en México han sido, sin embargo, superiores a las de Estados Unidos. El 21 de febrero de 2021 el Financial Times citó unas comparaciones del mexicano Eugenio Sánchez que mostraban que México no solo había tenido una de las caídas económicas más fuertes de 2020, por el confinamiento, sino también un exceso de mortalidad de dos mil 602 por cada millón habitantes contra mil 713 de Estados Unidos o mil 47 de Brasil. Muchas circunstancias contribuyeron, entre ellas el deteriorado nivel de nuestro sistema de salud, cada vez más alejado del de Dinamarca.

Lo interesante con la información que hoy tenemos es que los confinamientos no ayudaron gran cosa. Suecia es la prueba; también México, España e Italia. La vacunación es la clave.

El innovador artista mexicano Rafael Cauduro ha muerto a los 72 años. Toda su obra es brillante, pero los dramáticos murales sobre la justicia en la Suprema Corte deben ser referencia obligada para los mexicanos.