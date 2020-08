-Se estrenó en el hípico con montura de charro

-Para mañana, nuevo jefe de ‘fuerzas estatales’

-Ordeña de gasolina apunta a jefe de escoltas

-Diputados atrasados y sin contralor

La conducta frívola y hasta chabacana desplegada a lo largo de su régimen sugería que de principio a fin sería de esa forma y que para nada debía sorprender la aparición de un broche de oro al momento justo del cierre o rumbo a los días y meses finales.

Ese remate tiene que ver con los caballos. Los escoltas del gobernador, Javier Corral, han sido vistos con frecuencia durante los últimos días custodiando la entrada de un exquisito club hípico en un lugar conocido en la ciudad de Chihuahua como la salida a Cuauhtémoc, frente a una empresa empacadora de carne.

Las instalaciones de ese club han sido confeccionadas por arquitectos especialistas en la materia y trabajadas poco a poco, año con año, con vistas a ser convertidas en las mejores del noroeste del país. El buen gusto empieza a ser notable.

La primera reacción al conocer los datos fue de sorpresa naturalmente. No había más indicios ni antecedentes de Corral en lomo de caballo que algún acto protocolario de la Unión Ganadera, cabalgata villista o inclusive allá por campaña electoral. No más de cinco minutos sobre los corceles y menos de 100 metros. Nomás para la foto.

La explicación llegó cuando alguien de ese mundo equino aseguró que Corral recibió como regalo un corcel cincoañero pura sangre y de inmediato buscó darle utilidad en el hípico.

No hemos tenido informes sobre la calidad del mandatario para el complicado y carísimo deporte pero no es difícil adivinar que puede ser menos que aficionado si el primer día llegó con montura de charro (también recibida como regalo desde Guanajuato) cuando se trataba justo de silla para saltar, que se supone es la especialidad en el hípico.

Esa es parte de la chabacanería. Aunque la mona se vista de seda mona se queda, dice la mundialmente usada frase. La gubernatura para nada significa aristocracia. Algo de poder político, sí, pero no poder económico.

No será (ya no fue) el Rafael Nadal en tenis, ni el Tiger Woods en golf... Tampoco obtendrá copas o laureles en salto o polo... ¿charrería?

A Chihuahua le han costado muy caras esas nuevas aficiones al otrora aficionado al popular y sencillo dominó de buhardilla. Y no es por los precios estratosféricos de los accesorios, es el tiempo que ha robado a su función en prácticamente todos los rubros, seguridad, finanzas, medidas antiCovid y etcéteras sin fin.

***

Algo importante requirió compartir el lunes Corral con el independiente alcalde, Armando Cabada.

Al concluir el inicio de obras de bacheo, cambió el gobernador de comitiva en su Cherokee blindada y pidió copilotear a Cabada hacia las oficinas administrativas del Gobierno estatal en Pueblito Mexicano.

Platicaron por un trayecto cercano a la media hora. Debe haber sido tema político electoral.

Corral no trabajó el “territorio” a lo largo de su administración y ahora enfrenta serias dificultades para lograr una influencia al menos modesta en la sucesión general (gubernatura, diputaciones, alcaldías...). Sólo le queda Cabada entre los poderosos como posible aliado con fuerza electoral.

***

Si no cambian los planes de última hora, mañana será presentado como nuevo jefe de la destartalada Comisión Estatal de Seguridad (CES) el policía federal, Israel Galván Jaime, de quien se ha dicho una y múltiples ocasiones anduvo tan cerca o más de Genaro García Luna que el propio secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, de quien depende la CES.

El nuevo jefe policiaco llegará al relevo de Álvaro Serrano, otro federal que estuvo a cargo interinamente de la corporación al ser despedido Óscar Aparicio Avendaño, quien pasó con el gobernador Corral de una estrecha relación estilo chaperón a una distancia fría y de franco rechazo.

No es mucho lo que puede hacer Galván ya. En julio próximo habrá gobernador o gobernadora electa y en los hechos Corral transferirá el mando a los ganadores. En 10 meses no será disminuida la inseguridad que no fue atendida en cuatro años.

Una tarea urgente no tiene entonces que ver con lo anterior por ese motivo sino con una reordenación en las fuerzas estatales castigadas severamente por el secretario de Seguridad.

Decenas de agentes de Vialidad permanecen en Juárez “sancionados” por la supuesta corrupción en la ciudad de Chihuahua y centenas han sido distribuidos por diferentes puntos de la geografía en condiciones de presión para que “renuncie el que no acepte”.

La han pasado muy mal los policías chihuahuenses bajo el mando de agentes federales. Aparicio los quiso usar de meros chalanes y García los desdeña porque “trabajaron” con Aparicio. Total que por ninguna parte han podido salir bien al concluir la administración.

Recibieron el lunes los policías en Juárez uniformes y otros accesorios de manos del gobernador pero más importante que eso es la devolución de su dignidad como policías... de sus prestaciones y la indispensable estabilidad laboral.

Hoy sólo es acoso, discriminación y humillaciones al por mayor.

***

La millonaria contratación de un sistema de control de combustible es de lo poco que ha observado la Auditoría Superior del Estado en las cuentas estatales. Se trata de conocidos contratos por adjudicación directa a la empresa Edenred, que maneja las tarjetas de gasolina Ticket Car.

Pues bien, la ASE sólo ha investigado el opaco y sospechoso procedimiento de compra el Gobierno del Estado por más de 800 millones de pesos, sin ahondar en el uso del sistema.

Sin embargo, en la Fiscalía del Estado las áreas de contraloría sí le siguieron la pista al desorden en el consumo de gasolina que ha traído ese sistema, que curiosamente es más costoso y rinde mucho menos que si mandaran con billetes de mil pesos a los agentes a ponerle combustible a sus unidades.

En la búsqueda encontraron a mandos de la corporación con tres, cuatro o cinco tarjetas con las que suministraban gasolina a patrullas que están siniestradas, fuera de circulación o paradas desde hace años. O sea que reportaban consumos de miles de pesos por semana (de mil a mil 900 pesos por tanque, a veces hasta dos veces por semana) de vehículos inactivos.

El negocio podía hacerse poniéndoles gasolina a otros vehículos no oficiales o cobrando el efectivo sin más, previo arreglo con los despachadores de las estaciones de servicio, a los que conformaban con cualquier propina.

Una muestra de esas tarjetas puede verse en la versión digital de La Columna. Son similares a una de crédito, con un límite de uso que varía según el tipo de unidad.

De entre todos los mandos irregulares, el premio mayor se lo llevó el comandante Ramón Nava, jefe de escoltas del fiscal general César Augusto Peniche. A su cargo y no precisamente para el uso de las unidades que conforman la escolta tenía más de 20 tarjetitas con el límite más alto.

La investigación está en curso y ha sacado a relucir las peores prácticas en el manejo de la gasolina. Les ha dejado por años a los jefes de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Seguridad -ahora separada en sus manejos administrativos- ganancias millonarias sin el menor problema. Eso es huachicoleo de altura y sin riesgos.

***

Desde el pasado mes de enero el Congreso del Estado no ha podido designar al contralor interno que por disposición del Sistema Estatal Anticorrupción debe existir en todas las dependencias.

La autonomía con la que una reforma a la Ley Orgánica del Legislativo dotó a este cargo garantizaría una gestión de siete años -más de dos legislaturas- al afortunado ganador. De ahí que no haya acuerdo porque el líder de la bancada mayoritaria, Fernando Álvarez Monje, ha presentado puros perfiles claramente azulados, ninguno que tenga de perdida un aire de independencia.

Por esta razón es que los diputados se encuentran atrasados en la designación y también en la presentación de sus respectivas declaraciones patrimoniales.