¿Qué vamos a hacer este 2024 con la migración?

“Los estados y ciudades fronterizas como Chihuahua y Ciudad Juárez, suman sus dificultades de seguridad pública facilitando delitos que persiguen a las y los migrantes”

El año pasado (de octubre 2022 a septiembre de 2023) cerró con 3.2 millones de detenciones en de inmigrantes a manos de la patrulla fronteriza, batiendo el récord en 2022 que llegaba a 2.7 millones y que ya de por sí fue escandaloso. La primera semana de diciembre se registraron nueve mil 600 detenciones y contando. Este es el panorama ante el cual en diciembre se reunió el presidente López Obrador con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La crisis ya está aquí y ya nos explotó en las manos, qué es lo que sigue entonces para este 2024.

La respuesta no puede ser aquella de corte xenófobo en donde simple y sencillamente a las y los migrantes se les señala y desprecia diciendo que estos deben volver a su país. La crisis mundial, las condiciones económicas, la inseguridad y la pobreza que día a día arrasa a más personas, obliga a moverse buscando condiciones de vida medianamente decentes. Los flujos migratorios están compuestos de eso, de hombres, mujeres, niñas y niños que están buscando sobrevivir, nadie, absolutamente nadie, migra por gusto.

Aquel otro sector, primordialmente ubicado en la política de oposición que “exige” al Gobierno federal que se detenga el flujo migratorio, porque claro, no comprenden que este fenómeno es multifactorial y con no uno sino de menos 3 responsables en todos los niveles de gobierno, trascendiendo incluso, como la migración misma, las fronteras de los Estados nacionales. A ellos hay que recordarles que son corresponsables y que su tarea es mucho más allá que “exigir”.

Las reuniones que sostuvo el presidente López Obrador con autoridades de Estados Unidos a finales del año pasado, de entrada reconocieron y señalaron claramente su responsabilidad en este fenómeno, sin embargo, es indispensable la atención, por lo menos, de los países expulsores, es decir, la gran mayoría de la región Centroamérica, países que a pesar de la cada vez mayor diversidad de los inmigrantes, siguen siendo mayoría.

Los acuerdos alcanzados en dicha reunión, incluyen buscar la “interrupción del tráfico de personas, la trata y las redes criminales, y seguir trabajando para promover vías de movilidad humana legales”, pero seamos completamente honestas, lo anterior no se va a lograr si los problemas de raíz no están siendo atendidos. Además, es importante no perder de vista que sobre todo el último acuerdo está siendo muy difícil de lograr pues los congresistas y gobernadores fronterizos republicanos están haciendo todo lo legal e ilegal que pueden para no hacerlo posible.

Ante este panorama, los estados y ciudades fronterizas como Chihuahua y Ciudad Juárez, suman sus dificultades de seguridad pública facilitando delitos que persiguen a las y los migrantes. Las autoridades estatales han quedado mucho a deber en este tema, pues la gobernadora se estanca en culpar a las autoridades federales sin tener la mínima intención de dialogar y buscar soluciones, ya que Juárez, desde hace al menos una década ha ido aumentando tanto el paso como la permanecía prolongada, que no definitiva de miles de migrantes. La hospitalidad que nos caracteriza a las y los juarenses no es ni será suficiente si no se hace nada por resolver la situación.

El 2024 será sin duda un año decisivo para el futuro de los migrantes en su paso por México hacia Estados Unidos y más aún debido al cambio de administración que en el caso del vecino país del norte, amenaza nuevamente con Trump, lo cual sería una terrible noticia para la región y para el mundo.