Proceso interno de Acción Nacional en Juárez

Egos, competencia, lucha de equipos, división, es lo que hemos visto a lo largo de la historia en partidos políticos, sobre todo suele pasar en las renovaciones de Comités Municipales de cualquier partido.

A semanas de que en Juárez se dé una renovación de la Presidencia Municipal del Partido Acción Nacional, debemos entender que la pelea no es entre militantes, la pelea se da afuera, en las calles, en nuestras colonias, no en preocuparnos en si un equipo llega o no, pues recordemos que todos somos Acción Nacional y todos trabajamos por nuestro partido.

Esta renovación implica un interés general de los militantes activos dentro del mismo al igual que aquellos quienes levantan la mano para poder participar; sin embargo, el tema de tener un líder como cabeza del partido implica muchísimos aspectos, no solamente el querer por querer o quien tenga más estructura que movilizar.

Quien guste participar en esta contienda, debe tener en mente que no solo es el poder por el poder, que no solo es llegar para ocupar una silla y jamás salir de la oficina, se debe comprender y entender que el trabajo está con los militantes, que se debe tener un liderazgo de no solamente dar órdenes e indicaciones, sino trabajar por todos y, por lo tanto, crear una sinergia entre quienes conformar al partido en Juárez.

Es muy fácil señalar los errores que se han visto en anteriores administraciones, es muy sencillo señalar a alguien más, pero cuando se tiene el reto enfrente muchos no quieren dar la cara, prefieren retractarse y culpar a un tercero, en lugar de asumir responsabilidades y resolver la problemática que exista en ese momento; ese es precisamente el trabajo de un líder, el entender que jamás debe trabajar por sí mismo o por sus intereses, sino velar por los demás y ponerlos como prioridad, pues así como en la función pública, nadie llega a ese cargo solo.

Quien este al frente del Comité Directivo Municipal del PAN, debe comprender la realidad del partido, lo que los militantes viven día con día, pero sobre todo, tomar en cuenta la opinión de todos, el realmente escuchar lo que necesitan, lo que los militantes ven que hace falta o lo que no se está realizando; que aprenda a entender las necesidades que conllevan a problemáticas que comienzan a crecer, pero que no se da una opción de solución, solo por tema de ‘querer ahorrarse el tiro’.

En lugar de crear divisiones entre quienes gusten aspirar a ocupar la Presidencia del CDM PAN en Juárez, busquemos en crear un proyecto que incluya la voz y participación de todos los militantes, adultos, juveniles, todos quienes velamos por el bien de Acción Nacional y no de un grupo o figura en específico; busquemos el crecimiento de nuestro partido para bien de todos, que más personas conozcan la fuerza y unidad que mantenemos entre los miembros, que nos vean como un proyecto sólido que va a trabajar por hacer crecer en Juárez al mejor partido de México.