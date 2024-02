La propuesta de reforma constitucional y el bienestar animal en Juárez

La propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de México, constituye un avance significativo en la protección de los derechos de los animales y refleja un creciente reconocimiento de la importancia de su bienestar en la sociedad. Este enfoque no solo aboga por una protección más amplia y concreta contra el maltrato animal, sino que también implica un cambio cultural profundo hacia la empatía y el respeto por todas las formas de vida.

La propuesta del presidente fue acogida por la Dirección de Ecología, bajo la dirección de César Díaz, quien organizó un destacado evento: una conferencia magistral impartida por el Dr. Miguel Carbonell. Este evento contó con la participación de animalistas, rescatistas, abogados, catedráticos y magistrados, reflejando un interés multisectorial y multidisciplinar en reforzar el marco jurídico para la protección animal. Este esfuerzo colectivo señala un avance significativo en la sociedad mexicana hacia un consenso sobre la urgencia de salvaguardar a los seres vivos no humanos de tratos que anteriormente eran tolerados o pasados por alto.

La incorporación de disposiciones específicas en los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Mexicana para prohibir la crueldad hacia los animales es una medida loable. Especialmente notable es la inclusión de la protección animal en el ámbito educativo, como se menciona en la reforma al artículo 3o. Esto no solo tiene el potencial de disminuir el maltrato animal a través de la prohibición explícita, sino que también promueve una educación que fomenta la comprensión y el respeto por los animales desde una edad temprana.

El artículo 4o, al declarar explícitamente la prohibición del maltrato animal y asignar al Estado la responsabilidad de garantizar su protección y cuidado, establece un principio de responsabilidad colectiva y gubernamental. Esto es fundamental para asegurar que las medidas de protección sean efectivas y no queden solo en papel.

Por último, la reforma al artículo 73, al especificar la concurrencia de diferentes niveles de gobierno en la protección de los animales, subraya la importancia de una acción coordinada entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Esto es crucial para implementar políticas uniformes y efectivas en todo el territorio nacional.

Sin embargo, es importante reconocer que la promulgación de estas reformas constitucionales es solo el primer paso. Su éxito depende de la implementación efectiva a través de leyes secundarias, reglamentos y, sobre todo, una aplicación rigurosa y consistente. Además, es esencial fomentar un cambio cultural que acompañe a estas reformas legales, promoviendo una ética de respeto y cuidado hacia todos los seres vivos.

Además de la implementación legal y reguladora, es fundamental que esta reforma constitucional se vea complementada por iniciativas educativas y de concienciación que promuevan una ética de cuidado y respeto por los animales entre la población general. La educación juega un papel crucial en la formación de valores y actitudes, y la inclusión de la protección animal en los planes y programas de estudio, como se propone en el artículo 3o, es un paso adelante en la construcción de una sociedad más empática y consciente.

No obstante, para que estos cambios sean efectivos y perdurables, es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad en un diálogo continuo y constructivo. La colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, el sector privado y el público es clave para generar un cambio cultural sostenido. Las campañas de concienciación y educación pública pueden desempeñar un papel vital en este proceso, al igual que la participación activa de los medios de comunicación en la difusión de información sobre el bienestar animal y la responsabilidad humana hacia los animales.

Por otro lado, es esencial que la reforma vaya acompañada de mecanismos de fiscalización y sanción efectivos para aquellos casos de maltrato animal. La creación de un marco legal robusto debe ser complementada con la capacidad y voluntad de las autoridades para hacer cumplir la ley. Esto implica no solo la asignación de recursos adecuados para la implementación de las leyes, sino también la formación y capacitación de funcionarios y cuerpos policiales en materia de bienestar animal.

Otro aspecto a considerar es la necesidad de promover prácticas sostenibles y éticas en la industria, especialmente en aquellas que involucran el uso de animales. La reforma abre la puerta a una revisión crítica de las prácticas actuales en sectores como la agricultura, la ganadería, el entretenimiento y la investigación, promoviendo alternativas que respeten la dignidad y el bienestar de los animales.

Es así como, la propuesta de reforma constitucional para proteger a los animales en México representa un avance histórico en la legislación del país y refleja un cambio de paradigma en la relación entre los seres humanos y los animales. Sin embargo, para que esta reforma trascienda el papel y se convierta en una realidad efectiva, se requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los sectores de la sociedad. La educación, la concienciación, la implementación efectiva de la ley y la promoción de prácticas éticas son fundamentales para construir un futuro en el que el respeto y el cuidado hacia todos los seres vivos sean la norma, no la excepción.

En consonancia con este impulso renovador hacia la protección de los derechos de los animales, es imperativo reconocer que nuestra concepción sobre la vida debe evolucionar. Inspirándonos en el planteamiento kantiano expresado en su obra "Metafísica de las Costumbres", donde se argumenta que el hombre debe ser valorado por sus fines y no meramente como medio, este principio debe extenderse igualmente a los animales.

Así como valoramos a los seres humanos por sus propias aspiraciones y no simplemente como medios para alcanzar un fin ajeno, debemos extender este reconocimiento a los animales, viéndolos por lo que realmente son: seres con valor intrínseco, no herramientas a nuestra disposición. El viraje en nuestra manera de percibir es esencial para cimentar una sociedad que celebre la dignidad inherente a toda forma de vida. Estamos al umbral de una nueva era, una donde el respeto profundo y el cuidado compasivo hacia todos los seres vivos se transformen en los pilares inquebrantables sobre los cuales se edifique nuestro convivir diario. Este es el momento de abrir nuestros corazones y mentes a una convivencia más empática y justa, donde cada vida sea valorada no por su utilidad, sino por su existencia misma.