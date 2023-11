Los huracanes también muestran los dos México

En estos cinco años hemos visto una y otra vez el rostro de dos México; por un lado está el México que representa el proyecto de la Cuarta Transformación que tiene como premisa atender primero a los pobres para transformar la realidad en la que los sumió casi 40 años de gobiernos neoliberales mientras por el otro lado está la clase opositora y estafadora que representa al modelo neoliberal, generador de riquezas que mantiene a unos cuantos en la punta de la pirámide social mientras la gran parte de la población mexicana en pobreza sostiene la base de esa pirámide.

Sabiéndose estafadores, esta oposición simula estar con el pueblo que hasta se disfraza de indígena y finge estar preocupada por los pobres que generaron y que ignoraron por casi 40 años. Esta clase es tan estafadora que cuando la población exigió atención lo único que recibieron de ellos fueron discursos échale-ganistas, discursos meritocráticos, porque es lo que merece el pueblo, porque son pobres porque quieren, porque son flojos, porque cuando trabajan no son capaces de tener un horario de ocho horas seguidas… Sería buen ejercicio que esta clase política tuviera 24 horas viviendo la vida de un pobre, se daría cuenta porque existe el dicho “en casa del pobre hasta el que es feto trabaja”. No es lo mismo, en pleno verano, salir de una casa con aire acondicionado, recién bañadito, subirse a su carro, con aire acondicionado, llegar a su trabajo, con aire acondicionado y comenzar el día con un cafecito… O salir de una casa sin aire acondicionado, sin servicio de agua, recorrer varias calles bajo el sol para tomar un autobús o dos, para llegar al trabajo donde trabajará, muy probablemente, bajo el sol durante toda su jornada. No, no se trabaja igual, el pobre trabaja mucho más.

Es claro que la clase estafadora se disfraza no con buenas intenciones, se disfraza para traernos de nuevo el neoliberalismo que, traducidos al lenguaje del vulgo, se disfraza para obtener nuestro permiso para saquear.

Con esto en mente, están en permanente enfrentamiento en contra del gobierno de la 4T, al acecho de cualquier evento que les dé pie a atacar a este gobierno. Así esta oposición incendió el estado de Chihuahua con el problema del agua, así ataca al gobierno con el problema de migración; recientemente lo hicieron con los nuevos libros de texto gratuito y ahora regatean la titánica labor que lleva a cabo el Gobierno del presidente López Obrador en Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

Hay mil maneras de pelar un pollo, y pelarlo bien, reza el dicho. En el proceso de desacreditar a la 4T aflora en la oposición los peores sentimientos que puede generar un ser humano: odio, miseria humana y ruindad. Les sale de manera natural desde sus privilegios.

Un ejemplo de ello, otro más, es lo ocurrido con el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Tanto odio acumulado lo vertieron sobre toda la sociedad mexicana a través de sus medios de manipulación y de las redes sociales. Contrario a nuestra tradición solidaria de ayudar a la población cuando se presenta una tragedia esta oposición, “preocupada” por la población de Acapulco solicitó, a través de una intensa campaña de odio, no enviar ayuda a Acapulco.

Tienen una fábrica de mentiras que echan a andar a la menor oportunidad, como nado sincronizado. Así, difundieron fotos de muertos inexistentes por TV Azteca, Loret de Mola inventó a unos muertos en algunas clínicas y hospitales de Acapulco. Inventaron que el Ejército quitaba toda la ayuda a quienes las llevaban, antes de llegar al puerto y se lo apropiaba; algunos fueron más allá y difundieron que la ayuda se la daban a Morena y se repartía con un sello de este partido.

Aún más, difundieron masivamente un audio mentiroso de una persona que llevaba víveres de ayuda a Acapulco, pero no llegaron porque fueron detenidos por los militares y la Guardia Nacional les robó víveres, le bajaron los pantalones a uno de sus hijos, les robaron 11 mil pesos, que había como 80 carros detenidos para ser asaltados por elementos de la Guardia Nacional y los militares. También dispararon a otros autos que iban pasando, un caos, el terror.

Los panistas y los informadores se desgañitaron atacando al Gobierno porque desapareció el Fonden (Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales) sin informar que el Fonden es un fideicomiso, no es un escudo contra huracanes. El fideicomiso desapareció porque era una caja chica de los políticos y gobernantes en turno de los sitios donde se presentaba el desastre, no había control de estos fondos; por su naturaleza de urgencia se destinaban obras por asignación directa y nadie rendía cuenta de estos fondos. Es decir, desaparecía sin dejar rastro, sin llegar a la población. Podemos hacer el ejercicio, para demostrar lo falaz de este argumento y suponer que aún existiera el Fonden, ¿Supone la oposición que Otis lo hubiese sabido y decidido no entrar a Acapulco, sabedor de la existencia del Fonden? ¿Suponen que Otis hubiese desaparecido del susto por el Fonden? ¿Supone la oposición que los mexicanos somos tontos para comprarles ese cuento o ellos son tan tontos para inventarse un cuento tan tonto? Una tontería.

A su vez, los expresidentes salieron a atacar al gobierno actual, aprovechando la rapiña, sin acordarse de los huracanes, y/o terremotos, que se presentaron durante sus gobiernos, de los muertos que causaron, del saqueo de tiendas, del corte de la luz y del agua. Se escandalizaron porque lo que pasó en sus gobiernos sucediera también en este, aun cuando el efecto fue más demoledor en sus gobiernos y de que la atención de este gobierno se enfocara primero a los pobres.

Por ejemplo, en el gobierno de Zedillo el huracán Paulina provocó 228 muertos, más que los 48 actualmente reportados por el huracán Otis.

En 2005 el huracán Stan dejó 82 muertos, durante el gobierno de Fox, y más de un millón de damnificados. Nunca recibieron ayuda. También el huracán Wilma golpeó ese año al país.

En 2013 el huracán Manuel golpeó la costa de Guerrero y dejó 123 muertos. En ninguno de los casos el Fonden detuvo a estos huracanes ni evitó muertes. En ninguno de estos casos se apoyó a la población con el Fonden.

El Fonden tampoco sirvió para establecer medidas de protección ante la presencia de huracanes. Ni estudios, ni acciones. El Fonden era un desastre de corrupción.

En todos estos casos hubo saqueos de tiendas, hubo cortes de electricidad y de agua. Antes esto se minimizaba; ahora se magnifica.

Una cosa si es clara, antes, durante los gobiernos neoliberales, los pocos recursos que se invertían en la atención al desastre, de los 12 mil millones de pesos que tenía el fideicomiso, se destinaban para los hoteleros. Ahora, con el actual gobierno de la 4T la ayuda, más de 61 mil millones de pesos, más de lo que tenía el desaparecido Fonden, se destina primero a los pobres, para apoyarlos con las pérdidas de la población trabajadora de un día para otro desparecieron sus pertenencias, las que con esfuerzo habían adquirido y anuncia que existe un fondeo de 600 mil millones para lo que se requiera, sin limitaciones. Como no se trata de clasismo ni de venganzas, a los hoteleros también se les está ayudando, pero no con recursos, sino con excepciones de impuestos durante cinco meses. Antes no existía la población en la recuperación de las zonas de desastres, sólo los hoteleros.

Habiendo vivido tantos desastres provocados por fenómenos naturales, ya sean huracanes o terremotos y la nula atención de los gobiernos neoliberales, impresiona la velocidad con que se atendió a los damnificados de Guerrero, no sólo los de Acapulco, llevando a más de mil Servidoras y Servidores de la Nación, provenientes de todo el país, al sitio del desastre para levantar un censo de las afectaciones en cada una de las familias guerrerenses. La Delegación de Bienestar de Chihuahua envió a 87 siervos de la Nación y responsables de brigadas en apoyo al plan de 20 puntos propuesto por el presidente López Obrador, de los cuales se pueden mencionar:

Apoyo a los familiares de personas que perdieron la vida, adelantar dos meses todos los programas de Bienestar, incorporar a 10 mil jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aumentar al doble las becas, de 45 a 90 mil. Otorgar 20 mil Créditos a la Palabra de 25 mil pesos cada uno; entrega semanas por los siguientes tres meses de Canastas Básicas con 24 productos cada una a 250 mil familias de las zonas afectadas. A cada familia se le entregará un paquete de enseres domésticos de una cama, un refrigerador, una estufa, una vajilla y un ventilador. Nafinsa dará créditos a pequeñas y medianas empresas y Hacienda apoyará con la mitad del pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. El Gobierno Federal destinará 218 millones para rehabilitación de vialidades.

Sí, hay mucha diferencia entre un gobierno surgido del apoyo del pueblo y otro surgido del apoyo patronal. Mientras uno se basa en atender primero a los pobres el otro no los ve; sólo los saquea. Por esto darle continuidad al proyecto de la 4T es importante, porque es mucha la diferencia.