La figura del Ministerio Público en Ciudad Juárez

El Ministerio Público es aquel que tiene la facultad de investigar los delitos, es el representante de la sociedad y quien puede ejercer o no la acción penal ante los tribunales, cuya profesión se eligió por vocación de servicio, por un deseo de servirle a la ciudadanía y la procuración de justicia.

En el año 2011 tuve la oportunidad de ser Ministerio Público, tenía un sueldo de 12 mil pesos al mes y una compensación de dos mil pesos, que me gané después de un año y medio de trabajo, tenía una carga de 400 carpetas de investigación y trabajaba aproximadamente 60 horas a la semana, sin pago de horas extra.

Después de 10 años, las cosas para los Ministerios Públicos de la ciudad no han cambiado. Actualmente el sueldo de un Ministerio Público es de 20 mil pesos antes de impuestos, este sueldo puede variar según la antigüedad que se tenga y la unidad a la que se esté adscrito, no se cuenta con el pago de horas extras de servicio, ni prestaciones para adquirir alguna vivienda o automóvil, no se cuenta con un horario fijo, ya que se deben de cubrir guardias, sin embargo, sí es obligatorio una hora de entrada que se registra y si no se llega a tiempo se realiza un descuento nominal.

Dependiendo de la unidad de investigación a la que se esté adscrito es la cantidad de expedientes que tiene un Ministerio Público, unidades de alto impacto como homicidios, robo de vehículos, narcomenudeo o robos, los cuales son delitos que se cometen a diario en la ciudad, se encuentran saturadas con una carga de entre mil a 10 mil expedientes por Ministerio Público.

Aunado a esto tenemos que no hay el suficiente personal para la excesiva carga de trabajo que estas carpetas de investigación representan, cabe mencionar que a diario se presentan nuevas denuncias, por lo que es imposible que se pueda bajar la carga de trabajo. Asimismo, es un trabajo sumamente arriesgado según el delito que se investigue y a las personas involucradas, como en los delitos de secuestro, homicidio, extorsión, entre otros.

Ciudades como Monterrey, Nuevo León paga a sus Ministerios Públicos desde 35 mil pesos hasta 53 mil pesos, por una carga de trabajo que va desde las 300 a las mil carpetas de investigación. Si comparamos lo que ganan los ministerios públicos de Juárez y los de Monterrey, tenemos que se dobla el sueldo por una carga menos pesada a la de la frontera.

Otros problemas a los que se enfrenta el Ministerio Público es la falta de mobiliario, ya que en la administración estatal 2016-2021 se les incrementó una hora más de trabajo para todos los turnos de la Fiscalía y al cambiar del turno matutino al vespertino, irónicamente se encuentra el personal sin que el compañero o compañera haya desocupado su lugar, por lo tanto, básicamente se pierde una hora para ambos turnos porque no se cuenta con escritorios y computadoras suficientes para trabajar.

Mencionado lo anterior, he visto y escuchado un sinfín de críticas hacia los agentes del Ministerio Público, la sociedad consciente o no de las precariedades con las que ellos trabajan siguen juzgando sin conocer el trasfondo que hay detrás de un sistema colapsado por detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, no debemos olvidar nunca y mucho menos pasar por alto que las y los Ministerios Públicos de nuestra ciudad son personas como nosotros, personas profesionistas que han decidido servir al pueblo y arriesgar su vida por unos cuantos pesos, pero con la satisfacción de procurar la justicia para toda aquella persona que lo necesita. Esperemos que la administración estatal entrante pueda apoyar como se debe y sobre todo, dignificar la figura del Ministerio Público.