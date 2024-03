La corrupción de la burocracia panista en Chihuahua

El atrapar a los “peces gordos” o el amenazante “caiga quien caiga”, son expresiones que de por si no sirven para cuando se habla de casos de corrupción que se desarrollan en los altos puestos, y cuando hablamos de la corrupción “común” en la burocracia, mucho menos. Aquí lo primero que se intuye es un descuido y desatención de las autoridades porque la corrupción surge frente a su nariz y aun así, no se hace nada.

De acuerdo a la Encuesta nacional sobre calidad e impacto gubernamental 2023 (Encig) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chihuahua se ubicó en el primer sitio a escala nacional en cuanto al número de personas que se dijeron víctimas de corrupción al realizar algún trámite relacionado con un servicio público.

El 84 por ciento de la población adulta en Chihuahua percibió corrupción en 2023. La encuesta revela que 21 mil 891 de cada 100 mil personas que tuvieron contacto con algún servidor público para realizar un trámite experimentó al menos un acto de corrupción, superando por 57 por ciento a la media nacional, que fue de 13 mil 966 personas por cada 100 mil habitantes.

Según la Encig-2023, Chihuahua presentó un incremento de 111 por ciento, respecto a 2021, en reportes de corrupción, mientras que a escala nacional, para el mismo período, ocurrió una reducción de 5 por ciento.

Estos resultados son de población que presentó problemas a la hora de realizar pagos, solicitudes o algún tipo de diligencia que es atendido por los servidores públicos de Chihuahua, por eso señaló que la corrupción se da frente a sus ojos, no hay que buscarla en ningún lado, está ahí enfrente, por lo que no hacer nada, equivale a no querer hacer nada, no a no poder.

Dicha encuesta señala que a los juarenses víctimas de esta corrupción, les costó cerca de mil pesos a la hora de hacer algún trámite administrativo, principalmente en eventos en que se tiene “contacto con policías u otras autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas” (77.33 por ciento de los casos en que hubo actos de corrupción fueron con estas autoridades), destacó esta casa editorial en una nota periodística.

De igual forma, destaca que la población encuestada por el Inegi en Juárez, el 0.76 por ciento dijo haber experimentado algún acto de corrupción en un promedio de 1.83 trámites que realizó en esos 12 meses.

Ojalá la encuesta no sea tomada a la ligera porque es verdaderamente urgente atender este tema, por lo menos, reflexionarlo, ya que esta clase de corrupción le pega directamente a la gente, no se trata de los “peces gordos”, esos que nunca caen, se trata de recursos que la población destina a este fenómeno.

Sabemos que la corrupción tiene dos caras, que para que haya un corrompido debe haber un corruptor, hay una responsabilidad también, nadie lo niega, sin embargo, el fallo del lado del Gobierno estatal es sistémico, porque de este lado estamos para frenar la corrupción, no para alentarla, que es justamente lo que pasa en Chihuahua.

Que se entienda que el combate real, honesto en contra de la corrupción, pasa por la prevención, y que este proceso es silencioso, largo y sin relumbrones que tanto les gustan a los gobiernos panistas. Es necesario y urgente que la gobernadora entienda esto y haga algo al respecto.