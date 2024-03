El oscuro mercado del voto: entre el clientelismo y los programas sociales

Sin duda alguna las promesas de cambio y progreso deberían ser el estandarte de los gobiernos y los programas sociales. Sin embargo, detrás de esto se esconde una realidad sombría y corrosiva.

Con cifras que superan los 224 mil beneficiarios y una inversión aproximada de 881 millones de pesos, lo que a primera vista parece un esfuerzo loable por parte del gobierno hacia nuestra ciudad, en realidad se tiñe de un clientelismo político tan descarado como destructivo. La compra de lealtades políticas y votos, disfrazada de asistencia social, no es solo un insulto a la dignidad de los ciudadanos de Juárez, sino una bofetada a la cara de la democracia misma.

En este sentido, las Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y las pensiones bimestrales se convierten en monedas de cambio. ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que los gobiernos, sin rubor alguno, se aprovechan de las necesidades más básicas de la población para asegurar su permanencia en el poder? La respuesta es un clientelismo político que debilita los cimientos de nuestra sociedad.

La situación en Ciudad Juárez es un microcosmos de una enfermedad presente a nivel nacional, la transformación de los programas sociales en herramientas de coerción política. Estos esquemas, ideados para ser salvavidas, se han pervertido hasta convertirse en anzuelos con los que los políticos pescan votos. Esta práctica nefasta perpetúa un ciclo vicioso de dependencia, donde el futuro de miles se ve hipotecado por unas pocas monedas lanzadas desde las alturas del poder.

Lo que estamos presenciando en Ciudad Juárez y en todo México no es un acto de generosidad gubernamental, sino una estrategia calculada para mantener a la población en un estado de sumisión. El mensaje es claro, “la lealtad política se paga, y el precio es el futuro y la autonomía de nuestra sociedad”. Esta no es solo una traición a los principios de igualdad y justicia, sino un asalto flagrante a la dignidad de cada ciudadano que, en muchas ocasiones por necesidad, se ve obligado a participar en este juego perverso.

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Sin importar el nombre o color de partido, los programas sociales tienen más de 90 años siendo un esquema descarado de compra de votos, donde los supuestos beneficios se han convertido en el cebo preferido de políticos sin escrúpulos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta cuándo permitiremos que esta farsa continúe? ¿Cuándo levantaremos la voz contra este asalto a nuestra inteligencia y a nuestros derechos más fundamentales?

Debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, respeto por la integridad de los programas sociales. Estas iniciativas deben servir al pueblo, no a los intereses mezquinos de aquellos que están en el poder. La ciudadanía de Juárez, y de todo el país, tiene el derecho, y la obligación, de demandar un cambio radical en la forma en que se gestionan y distribuyen los recursos públicos.

El clientelismo político no solo es una plaga que devora el tejido social, es un cáncer que amenaza con consumir la democracia y la esperanza de un futuro mejor. No podemos seguir permitiendo que nuestro destino sea moneda de cambio en las transacciones políticas de unos pocos. Juárez, con su resiliente espíritu fronterizo, merece líderes que busquen genuinamente el bienestar de sus ciudadanos, no políticos que vean en sus necesidades una oportunidad para asegurar su próximo ciclo electoral.

Es momento de que, como sociedad, nos levantemos contra este ciclo de abuso y explotación. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas que el clientelismo político ha infligido en nuestra comunidad, y solo así podremos empezar a construir el futuro que Ciudad Juárez merece.