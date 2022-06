Mientras terminamos el mes de junio con más de 60 homicidios, un repunte significativo en el tema, que día con día genera un índice preocupante de violencia, ya que el homicidio es producto de más delitos o bien, consecuencia de la comisión de estos, sin una estrategia concreta por parte de la autoridad municipal, quien representa el mayor estado de fuerza de policías en la ciudad en comparación con otras corporaciones y en donde claramente no se ve que sea un tema de importancia comparado con otros como el de la feria o los migrantes.

Aunado a esto me es importante tratar en esta opinión, no el tema del homicidio, sino el tema del amor pues parece ser que se nos ha olvidado qué es, independientemente de quien lo sienta, sea hombre, mujer, gay, lesbiana, transexual, etc., etc., ya que desde mi perspectiva diaria, en una ciudad como la nuestra en la cual nos encontramos con homicidios en restaurantes, centros comerciales, plazas, hogares, avenidas, y asimismo asesinan hombres, mujeres e incluso niños, y en donde claramente se ha perdido todo respeto de la vida.

Realmente cada día me pregunto ¿dónde está el amor?, el amor a nuestros niños, el amor a Juárez, el amor a vivir, el amor propio y el amor hacia la persona que tenemos a lado. En un estado lleno de violencia y desinterés, tanto de ciudadanos como de autoridades, hace unos días pudimos enterarnos del indignante asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua, dos hombres entregados a Dios cuya misión era ayudar a la comunidad indígena de aquellos lugares, los cuales no dañaban a nadie y que injustamente fueron víctimas del crimen organizado que día a día se abre paso sin freno en la conquista de territorios, todo por poder y dinero.

Idealizamos la cultura del narcotráfico, tan es así que siguen haciendo novelas, series, películas y corridos donde se habla de la flamante vida de las personas que formaron o forman parte del crimen organizado, ya lo tenemos normalizado, tanto que en cuanto nos enteramos de un homicidio en lo primero que pensamos es en que el asesinado seguro andaba en malos pasos, en lugar de cuestionarnos por qué sigue pasando y cómo somos nosotros responsables en que siga sucediendo.

Objetivamente, debemos detenernos a analizar qué estamos haciendo como ciudadanos para evitar que la violencia siga creciendo y para evitar repetir la historia que vivimos en 2008-2012, te pregunto, ¿ya formas parte de algún comité vecinal? ¿Ya acudes a denunciar cuando tienes conocimiento de la realización de algún delito? ¿Ya le enseñaste a tu hijo/a valores como el respeto y amor por el prójimo? Si la respuesta es no, entonces no te quejas tanto de la autoridad.

Efectivamente, no podemos hacer justicia con nuestras propias manos, ni buscar nosotros a los delincuentes, sin embargo, sí podemos denunciar, hacer comités de vecinos, estar al pendiente de lo que pasa en nuestra colonia, escuela, trabajo, también podemos recordarles a nuestros hijos, amigos, familiares que podemos ser amables, que podemos ayudarnos los unos a los otros y, sobre todo, que la vida de cualquier persona vale, debemos enseñarles que el crimen organizado por más bonito que nos lo vendan en la televisión es lo más nocivo y terrible que existe.

Asimismo, somos responsables de toda la violencia que pasa en Juárez, ya que de cierta manera somos cómplices al no exigirle a la autoridad que genere estrategias en seguridad efectivas. Mientras no logremos entender que también es nuestra responsabilidad ayudar a la autoridad denunciando y dejando de lado la complicidad y la corrupción, las cosas no cambiarán. Ojalá y todos respetáramos la vida y empezáramos a amarnos más.