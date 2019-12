De cómo el ferrocarril nos puso en la historia mundial

El Dr. Carlos González Herrera, Secretario de Educación y Deporte, participó en dos eventos realizados el 05 de marzo del 2019: el Segundo Informe del Gobernador y la presentación e inicio formal de la investigación NUEVO CASAS GRANDES: SOCIOLOGÍA, HISTORIA Y MEMORIA, que coordino desde entonces.

Además de su presencia y participación, el Secretario mostró su disposición para una próxima visita: “si hay la posibilidad de que se me vuelva a invitar a estar aquí, lo haré con muchísimo gusto, con más tiempo y con más paciencia”, dijo en aquella ocasión.

Ante tan generoso ofrecimiento, le estamos invitando para que dicte la Conferencia Magistral -sin limitación alguna de forma o de fondo- dentro del evento NEOGRANDICASENSIS: REPRESENTACIONES SOCIALES DE NUESTRA IDENTIDAD, programado para el 07 de febrero de 2020, en el Centro de Convenciones de Nuevo Casas Grandes, Chih., de 9:00 a 21:00 hrs.

Dicho evento, que forma parte de la Investigación NUEVO CASAS GRANDES: SOCIOLOGÍA, HISTORIA Y MEMORIA, constará de cuatro elementos principales: un Conversatorio, un Foro, un Taller Permanente y una Conferencia Magistral.

Se trata de una exhaustiva planeación de las Jornadas y las Mesas de Trabajo, para el Taller permanente, además del acondicionamiento para el Foro, el Conversatorio y la Conferencia Magistral, con el seguimiento a las Agendas Temáticas o la propuesta de Índice presentada desde el inicio de la Investigación.

El objetivo del evento es pensarnos, repensarnos e impensarnos, al través de aquello que nos representa e identifica como neograndicasensis: qué y cómo hemos sido, lo que hemos logrado e incluso a dónde queremos llegar como SOCIEDAD.

El resultado que se espera es no solamente una instantánea de nuestra sociedad, lo que somos como municipio en este momento, sino también una PANORÁMICA DE NUESTRA IDENTIDAD, desde la interpelación de los tiempos, más allá de la linealidad presente-pasado-futuro.

Así generaremos parte de la historiografía, de la NARRATIVA de Nuevo Casas Grandes.

En ese contexto, quiero recordar ahora la presentación del Dr. Carlos González Herrera, en espera de que pueda dictar la Conferencia Magistral a la que le estamos invitando.





LA IMPORTANCIA DE FERROCARRIL

Invitado especial a la presentación e inicio formal del Programa de Investigación NUEVO CASAS GRANDES. SOCIOLOGÍA, HISTORIA Y MEMORIA –evento realizado el 05 de marzo de 2019– el Secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, dijo que Nuevo Casas Grandes es una población que nace unida al mundo, al comercio internacional y la historia universal, por lo que debe verse a sí misma como parte de la historia mundial:

Primeramente quiero ofrecerles una disculpa muy sentida por haber llegado tan tarde. Ahorita la función pública es una forma de esclavitud, pierde uno mucha libertad para estar donde uno quiera, donde uno necesita; les ofrezco una disculpa por haber llegado tan tarde y ahora salir, junto con Héctor Mario, al Informe que va a rendir el gobernador en diez minutos, nos vamos a tener que ir muy rápido.

Pero quería decirles que estoy muy contento de escuchar lo que he escuchado, en estos momentos, la invitación que me hizo Arcadio, la invitación a la que aceptó el Presidente Municipal para que yo estuviera aquí, me llena de mucha emoción.

Y quiero decirles que este trabajo de rescate de la historia, de la memoria y, finalmente, de la consecución de los lazos identitarios debe tener una relación muy fuerte con la historia, como mi colega el historiador dictó hace unos momentos.

Nuevo Casas Grandes es una población que nace unida al mundo, nace unida al comercio internacional, nace unida a la historia universal.

Yo creo que pocas poblaciones en México nacen tan profundamente ligadas al mundo.

Esta no es una sociedad que puede buscar o que deba buscar su identidad –me parece a mí– en una actitud aldeana o muy parroquial.

Me parece que el hecho de que un ferrocarril que formaba parte de un gran proyecto de mundialización de la economía mexicana y particularmente de mundialización de la economía del norte de México, y de Chihuahua, que encabezó Enrique Creel, quien pensaba en Chihuahua como un punto intermedio entre el este de los Estados Unidos y las costas de Asia, obliga a que Nuevo Casas Grandes se vea a sí misma como parte de la historia mundial.

Eso no quiere decir no rescatar al señor que corre para atrás, no rescatar la culinaria regional, no rescatar como ha hecho durante tanto tiempo mi querido amigo Julián Hernández, la tradición de hacer memoria con las manos: la cerámica (me da mucha envidia ver que todavía tienes tanto pelo, yo lo he ido perdiendo y tú lo has ido ganando, por lo visto).

Entonces, no puedo más que decirles que los felicito muchísimo por esta iniciativa, y si a esta iniciativa de rescate de la historia y la memoria va unida la posibilidad de crear nuevas formas de pensamiento, pues me parece que la apuesta es completa.

No puedo dejar de mencionarlo, no puedo evitar mencionar que esta es una apuesta que está haciendo la autoridad municipal, muy original, muy particular, que no he visto en muchas partes de México y creo que no he visto en el estado de Chihuahua, así que muchas felicidades, señor presidente municipal.

Muchas gracias a todos ustedes y disculpen que me tenga que retirar, me encantaría poder quedarme a platicar un poco más, pero si hay la posibilidad de que se me vuelva a invitar a estar aquí, lo haré con muchísimo gusto, con más tiempo y con más paciencia.

Hasta aquí el mensaje del Dr. Carlos González Herrera.

Esperamos que el Secretario acepte la invitación y, desde la Conferencia Magistral, abunde en la importancia del ferrocarril, de Nuevo Casas Grandes, de la historia y la memoria, desde las perspectivas que él, como destacado historiador, ha estudiado y expuesto en su obra.