Opinión: Éxito y riqueza

La forma más común de evaluar ambas situaciones es el ingreso económico (dinero) por ellas emanado. La mayoría de las personas no se percatan si ese dinero es de procedencia lícita o no, más aún, no les interesa.

Se puede ser millonario por: herencia, robos, suerte (lotería), estafas, corrupción, agio, o peor, actividades criminales... insisto, no interesa.

Felicito a aquellos que han logrado amasar una fortuna en base a la creación de empresas de diversa índole, que también existen, ¡faltaba más!

En lo personal, el éxito y la riqueza van más allá de la acumulación de dinero, no desdeño al dinero, es importante para vivir con decoro y para tener satisfechas las necesidades personales y familiares de: vivienda, alimentación, educación... entre otros.

Simplemente que no me deslumbra que alguna persona haga ostentación de: mansiones, autos lujosos, joyas, propiedades diversas, restaurants exclusivos, ropa

de marcas famosas, vacaciones a lugares caros y haga derroche de dinero en abundancia.

Por deificar (siempre supuse que era deidificar) al dinero, nos olvidamos de otro tipo de riquezas, tan o más importantes como: la salud, el amor, la tranquilidad, la inteligencia, el honor, que los hijos sean hombres y mujeres de bien.

Voy a extenderme en este último aspecto, hace algunas semanas publique la historia de mi amigo el Arq. José Luis Rodríguez titulado, "Daría toda mi fortuna porque mi hijo estuviera bien" donde habla del jerarca de una poderosa familia con un hijo con una ligera deficiencia mental, entonces nos damos cuenta que el dinero no lo es todo.

Quiero dar testimonio de mi éxito y riqueza en el renglón de mis hijos (cinco en total), son muy exitosos en sus actividades, no consumen una gota de alcohol, tabaco y están alejados de las perniciosas drogas, jamás tuvieron problemas escolares y ganaron cuanto certamen académico tuvieron enfrente, no tienen problemas con la justicia, son (tres de ellos) excelentes padres de familia, ávidos lectores, buenos deportistas y para colmo dominan varios idiomas, nueve entre los cinco (además del Castellano). ¿Puedo o no sentirme muy orgulloso de ellos y gritar a los cuatro vientos que he hecho las cosas bien?.

Dice la sentencia popular, "No preguntes qué mundo dejaremos a nuestro hijos, la cuestión es qué hijos dejaremos a este mundo" en ese aspecto estoy conforme conmigo

mismo, y eso, es éxito y riqueza, espero que concuerden con ello.

Si bien la riqueza material me ha sido esquiva, recuerden la historia del Coronel Sanders (Kentucky Fried Chicken) quien empezó a edificar su poderoso imperio

económico a los 65 años, estoy pues en tiempo y forma.

Un millón de gracias a la Diputada Estatal (Distrito II) Patricia Gloria Jurado Alonso por ser tan solidaria (como suele ser) con mis desmesurados gastos que enfrenté en base a una operación quirúrgica reciente, pese a que mi modesto Seguro Popular cubrió los gastos médicos y de hospitalización, gracias también a los gobiernos federal y estatal que coadyuvan con ese noble fin, de otra manera no me habría operado con recursos propios.

Tan crítico que soy del aparato gubernamental, más no puedo ni debo dejar de mencionar esto, so pena de ser un ingrato de marca mayor.

Deseo manifestar mi rechazo a la pintura del chiapaneco Fabian Cháirez que hace aparecer al General Emiliano Zapata feminizado.

Encuentro justos los reclamos de la familia (y al pueblo de Morelos) de nuestro héroe nacional, particularmente de Jorge Zapata González, nieto del indomable guerrero suriano,

quien junto con nuestro General Francisco Villa, encarnan lo más limpio del movimiento revolucionario que inició en el 1910.

No me vengan con la libertad de expresión artística, la falta de respeto y mal gusto es evidente.

El nieto mencionado se mostró rebelde a la construcción de una termoeléctrica en Morelos y con esta nfamia le responden. ¿es qué no se cansan de polarizar a la sociedad? Ahora fue entre campesinos de Morelos con gente de la comunidad LGBT que "Casualmente" estaban ahí para apoyar al pintor de marras, ¿quién busca seguir enfrentando a

la sociedad? ¿Qué perversos fines persigue? Usted piense y saque conclusiones, tiene todos los elementos a su

alcance.

"El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo"

Epicuro de Samos

"¿Qué es la riqueza? Nada, si no se gasta; nada, si se malgasta" André Breton

"El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen"

Emiliano Zapata