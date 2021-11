'Pone en riesgo a migrantes': INM contra activista

Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Migración (INM) acusó al activista Irineo Mujica Arzate, integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras, de mentir a los integrantes de la caravana migrante para enfrentarse a las autoridades en su paso por México.

En un comunicado, el INM señaló que las instrucciones de Mujica Arzate ponen en riesgo la salud e integridad física y psicológica de los viajeros, en su mayoría centroamericanos y haitianos.

"Las mentiras y acciones de Irineo Mujica Arzate, autodenominado líder de la caravana migrante, mantienen en riesgo la salud e integridad física y psicológica de las personas que aún integran este contingente", reprochó INM.

"Ha generado una animadversión contra el personal de diversas instancias de gobierno que, al tratar de acercarse a brindar apoyo, ha sido recibido con rechazo e incluso agresiones con piedras y palos".

Añadieron que dentro de la misma caravana se han presentado incidentes de violencia, como dos heridos por arma blanca y una riña.

"Esta actitud, más cercana a la de los traficantes de personas, hace que prevalezca la inseguridad al interior del contingente. Este proceder que no considera ninguna medida de protección se confirma al incitarlos a subirse a las plataformas de los tráileres que, entre otros muchos riesgos, puede resultar en lesiones, accidentes o caídas".

Tras la acusación, Mujica Arzate expresó a los medios que el INM intenta criminalizar el movimiento, a los migrantes y a los defensores de derechos humanos que los acompañan.

"Yo no me autodenominó ningún líder, pero sí un defensor de derechos humanos que tiene credibilidad y que durante todos mis años de trabajo me he ganado el respeto de la comunidad migrante y muchas otras personas, no importa lo que el Instituto intente decir, pero es importante su intención en contra de la comunidad migrante", respondió.

"Han aterrorizado a la caravana, hecho abortar mujeres, participado en secuestro de migrantes y es el órgano más corrupto en la historia de los agentes federales".

La caravana migrante, que inició su marcha desde octubre pasado en el sur de Chiapas, se encuentra en los límites de Oaxaca y Veracruz, donde el INM, junto con la Guardia Nacional, ha realizado operativos para impedir que utilicen vehículos de carga pesada para transportarse en carreteras.

Se prevé que mañana esta caravana se encuentre en municipios del sur de Veracruz, como lo son Sayula de Alemán y Coatzacoalcos.